YAZŞADER Edebiyat Onur Ödülleri Töreni Karşıyaka’ da düzenledi

HABER: YUDUM MİNGAN

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından YAZŞADER Başkanı Sayın Cemal Durmaz açılış konuşması gerçekleştirdi.

Yazşader Başkanı Cemal DURMAZ konuşmasında “ Derneğimiz 08 Ocak 2022 yılında 13 kişi ile kuruldu. Kuruluşundan bu güne tam bir yıl geçti ve şu an üye sayımız 120 yi aşmış durumdadır. Kuruluş amaçlarımız doğrultusunda bu bir yıllık geçen sürede, Torbalı, Seferihisar ve Selçuk belediyelerinin düzenlediği festivallere katıldık. Bununla birlikte Bornava Kitap Fuarı, İzmir Gaziemir Kitap fuarı ve İstanbul Tüyap Kitap Fuarına katılım sağladık. Bir gün önce de uçak ile Adana Tüyap Çukurova Kitap Fuarından geldim. Halen fuar devam etmekte ve yazarlarımız orada imza günü yapmaktalar. Ayrıca derneğimizin iktisadi işletmesi hayata geçirildi ve Kültür bakanlığından yayıncılık sertifikası alınarak yayıncılık hayatına adım atılmıştır. Çok kısa zamanda bir çok derneğin hayal bile edemeyeceği amaçları gerçekleştirdik. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz bu onur ödülü törenini kardeş ülke Azerbaycan’dan Yedinci Ayın Yedisi eserin yazarı Sayın Habil YAŞAR davet edilmiş ve kendisine EDEBİYAT ONUR ödülü takdim edilmiştir. İkincisi düzenlendiğinde yurt dışından daha fazla yazar ve şair davet edilecektir.” Dedi.

Söz derneğin ilerideki hedeflerine geldiğinde başkan” 2023 yılı içerisinde butlaka bir e-gazete ve e-dergi sahibi olacaklarını, bununla birlikte Yazşader Edebiyat Ödüllerinin bir marka olması için geniş çaplı oluşturulacak jüri ile yıl sonunda belirlenecek eserlere yine 18 Ocak 2024 tarihinde ödüller verileceğini, 2024 yılında ise mutlaka yurt dışında bir kitap fuarına katılmak istediklerini” ifade etti.

Ödül takdimlerinin ardından Songül Altınkaynak, GülsevilBaşaranbilek, Halit Şengit, Mehmet Bedelcigil, Ali Ekber Yılmaz, Hacer Çet, Zeynel Yaşar, Ali Koçerşiirlerini seslendirdi.

Törene, Ege Ağrı Kültür Federasyonu Başkanı İsmail Kaya ve yöneticileri ile İZKON Genel Başkanı Ferhan Ademhan, Karşıyaka Kültür ve Sanat Federasyonu Başkanı Halit Şahin ve çok sayıda edebiyata sanata gönül vermiş davetliler katılım gösterdi.

Törene katkı sunan edebiyat severlere de teşekkür belgesi takdimi yapıldı.

Ünlü Popçu Mert Algan sevilen şarkıları ile geceye son verildi.

TörendeYazşader Edebiyat Onur Ödülü alan isimler ise şu şekilde;