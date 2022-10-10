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YAZAR SEVGİ KELEŞ'İN İMZA GÜNÜNE YOĞUN İLGİ

Kişisel Gelişim Dersleri Eğitmeni ve Yazar Sevgi Keleş,  İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nde okurları ile buluştu.

10 Ekim 2022 Pazartesi 14:05
YAZAR SEVGİ KELEŞ'İN İMZA GÜNÜNE YOĞUN İLGİ

HABER:HABİB BABAR

Alanında 3 kitabı olan Sevgi Keleş 4. kitabın 2023 yılında geleceğinin müjdesini verdi. 4. kitabının ismini sır gibi saklayan Keleş, “Enerjimizi yükseltecek hayata daha olumlu bakmamızı sağlayacak bir kitap geliyor” diyerek heyecanlı olduğunu söyledi. Keleş’in Sevgi Ötesi Enerji ve Sarkaç isimli kitapları yoğun ilgi görürken "Her Gün Bir Mucize" kitabını imzalarken okurları bolca yaşamları hakkında sorular sordu. Okurlarıyla tek tek ilgilenen Keleş’in pozitif enerjisi imza gününe gelenler tarafından tam not aldı.

HAYATA POZİTİF BAKIN

 Başarının ekip işi olduğunu söyleyen Keleş, yayın evine, çalışma arkadaşlarına, okurlarına, sevenlerine ve en büyük destekçim dediği eşi Tolga Keleş’e ayrı ayrı teşekkür etti. İmza gününe katılım sağlayan okurlar uzun kuyruklar oluşturdu. Gördüğü ilgi ve sevgiden çok mutlu olduğunu söyleyen Keleş, “Tüm duygular karşılıklı. Çok şükür hayallerimden ötede bir süreci deneyimliyorum maşallah diyelim.  Hayata pozitif bakıp hayatı sevgi ile kucaklarsak evren her isteğimize karşılık verir. Hayatı ve kendinizi sevin” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sevgi KeleşYazar Sevgi Keleşİstanbul Altınbaş Üniversitesi
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