YAZAR SEVGİ KELEŞ, BAŞARILI OLMANIN ALTIN KURALLARINI AÇIKLADI

HABER: HABİB BABAR

Negatif düşüncelerin ve inançların kişiyi başarıdan uzaklaştıracağını belirten Keleş sözlerine şöyle devam etti. "Negatif düşünceler motivasyonunuzu azaltacağı için hedefe doğru gidişinizi yavaşlatır. Unutmayın ki motivasyonunuz sizi varmak istediğiniz yere götüren yakıtınızdır. Hedef ne olursa olsun gerçekçi şekilde kendini motive etmek, artı yanlarını görmek, süreç içinde ne kadar ilerlediğini fark etmek, eksik ya da geride hissedilen konularla ilgili uzmanından destek almak süreç için katkı olacaktır."

KENDİ DEĞERİNİZİN FARKINA VARIN

Başaramama düşüncesinin altında yeterli hissetmemek kadar değerli hissetmemek duygusunun da bulunacağını belirten Keleş, "Bir kişi ne iş yaparsa yapsın, hangi eylemi gerçekleştirirse gerçekleştirsin başarılı hissetmesi kendi mental sağlığı için önemlidir. Çünkü başarı varılacak bir yer değildir, yolun kendisidir. Bu sebeple hedeflerinizi varılacak yer olarak değil, uzun vadede sürdürülebilir şekilde doyum verecek, size ve çevrenize katkı sağlayacak şekilde seçmenizi öneririm. Hayat, uzun bir yolculuktur. Hedeflerin yanına çentik atılan bir “yapılacaklar listesi” değildir. Hayatınızın sizi yarınlara umutla götüren, size mutluluk veren, dönüp baktığınızda “iyi ki” diye anımsayacağınız şeylerle dolu olması gerekir" diye konuştu.