Yazar & Şair Hazal Karadağ Yurdagül İzfuar'da

ASLI M. SARI

İZMİR

Yazar & Şair Hazal Karadağ Yurdagül İzfuar (İzmir Kitap Fuarı) 'nda okuyucusu ile buluşacak.



İzmir Kitap Fuarı, yayınevleri ve yazarları okuyucu ile buluşturmaya, yayıncılık sektörünü tüm bileşenleri ile bir araya getirmeye hazırlanıyor. Dopdolu etkinlik programıyla İzmir Kitap Fuarı, 28 Ekim - 6 Kasım 2022 tarihlerinde Fuarizmir’de gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, Fuarizmir’de, kitapseverleri tekrar edebiyatın büyülü dünyasıyla buluşturacak.

28 Ekim - 6 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek İzmir Kitap Fuarı, birbirinden değerli kitapların ve yazarların kitap tutkunlarının buluşma noktası olacak. Fuar, yazarlarla söyleşiler, imza günleri, paneller, canlı yayınlar ve özel etkinlilerle kentin kültür hayatına çok önemli bir hizmet verecek. Yıl içerisinde 30’un üzerinde fuar ve etkinliğe, yerli yabancı binlerce katılımcı ile ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarizmir, 119 bin 400 metrekare açık ve kapalı sergi alanı, seminer salonları, kafe alanları, 2 bin 500 araç kapasiteli ücretsiz otoparkı, servis olanakları ve sahip olduğu pek çok imkân ile 28 Ekim – 6 Kasım tarihleri arasında yayıncılık sektörünün tüm bileşenleri, sivil toplum kuruluşları ve kitapseverleri ağırlayacak.

Hazal Karadağ Yurdagül; yıllarca kendi çapında satırlar arasında dönüp dolaşan, mısralarını öldürülen kadınların kanıyla yazan, çocukların ahıyla karalayan, yazmazsa dünya denen bu cehenneme katlanamayacak değerli bir kadın. Evli iki oğul annesi. Birçok alanda uğraşı var. Edebiyat başta olmak üzere, resim, şiir ve en önemlisi sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alıyor. İnsanların sorunlarına çözüm buldukça huzur bulanlardan.

Aslı Hanım, "Layla kelimesi yöremizde şivesel bir terimdir." diyor. Ninni anlamına gelir. Henüz çocukken babamdan dinlediğim ninnidir “balama layla”.

Kitap, gölgesini yitiren küçük bir kız çocuğunun babasına sızlanışını mısra mısra ağırlamış.

Baba bir dağdır yıkılınca altında kalırsınız. Babasına çok düşkün bir çocuk olarak aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen acısı hala taze. İlk kitabımı da babama ithaf ettim bu yüzden.



Değerli, Yazar & Şair Hazal Karadağ Yurdagül'de

29 Ekim Cumartesi günü Saat 15.00-19.00 saatleri arasında "Babama Layla" Şiir kitabıyla okuyucusu ile buluşacak.