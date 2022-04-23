Yazar İbrahim Altun’dan Resim Sergisi: “BİR ODA DOLUSU ÇOCUK” 

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

“Sürtük ve Kalpazan”, “Üç Kırık Kalp”, pek çok dile çevrilen “Romantik Salgın” kitaplarının yazarı, Abdullah Oğuz tarafından filme çekilen “Sıcak”, fenomen polisiye dizi “Çember”in senaristi Altun’un resim sergisi, 25 Nisan Pazartesi gününe kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

“ÇÖPLERDEN TOPLADIĞIM KAĞITLARI BOYAYIP YENİDEN BİÇİMLENDİRMEK MÜTHİŞ BİR DUYGU…”

Eserlerinde, hayatının bir döneminde yolunun kesiştiği ve kendisinde iz bırakan hayatına dokunan, sevdiği kişilerden topladığı fotoğrafları yorumladığını belirten İbrahim Altun, sergisiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Yaklaşık üç ay süren ve geceli gündüzlü hummalı bir çalışmanın sonucunda bu sergi oluştu. Tuval üzerine boya ile beraber her türlü kağıt malzeme kullandım. Çöplerden topladığım her türlü kağıdı, boyayıp yeniden biçimlendirmek, boya ile farklı bir görünüm kazandırıp resmi oluşturmak müthiş bir duygu… Özellikle edebiyat ve sinema dergilerinden topluyorum.

Sevdiğim yazarlar, sevdiğim romanların sayfaları, şiirler, kimi zaman ikonik film yıldızları ve yönetmenlerin fotoğraflarını ya da unutulmaz filmlerden karelerin olduğu sayfaları kullanıyorum. Edebiyat, sinema ve resim… İçinde olduğum ve bana nefes olan kendime ait bir dünyada bir şey yaratabilmek çok güzel bir duygu…”