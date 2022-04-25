Yazar Aliye Aybüke Özdemir’in ‘Masabaşı Kadını’ adlı şiir kitabı büyük ilgi gördü

Haber: Murat Uygur

Yazarın ilk kitabı olma özelliğini taşıyan ‘Masabaşı Kadını’ ve diğer şiir kitapları; aşk, sevda, hüzün, ayrılık, bahar, heyecan ve umut gibi temalara yer veren, kısa sürede büyük beğeni toplayan eserlerdir. Yurtiçi ve yurtdışı tüm seçkin kitap mağazalarında, kitap satış sitelerinde okurlarını bekliyor.

Yazar Aliye Aybüke Özdemir, çok genç yaşta şiirle tanıştı ve ‘Kanadım’ dediği kalemi duygu iniş çıkışlarının ve düzen eleştirilerinin en büyük tercümanı oldu. Zamanla biçim ve içerik olarak şiirin her zerresine dokunan Aliye, şiirlerinde insanların iç dünyalarını, hayallerini ve hayattaki var oluş hikâyelerini konu edindi.

“Şair varlıktan değil yokluktan beslenir.” dedi.

Yazarımızın hayat hikayesinin özeti ise;

1985 yılında İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde Zeynep Kâmil Hastanesi’nde dünyaya gözlerini açtı. Serin, yağmurlu bilinenden farksız bir sonbahar çarşambasıydı ve yurtta tarihe yazılmaya değer olay yaşanmamıştı. Henüz doğmamış olsa da o üç kardeşin ortancasıydı. Aslen Malatyalı olup annesi ev hanımı babası mimarlık son sınıf öğrencisidir.

İlköğretim yıllarını Edirne’de Şehit Asım İlkokulu ve Yusuf Hoca İlköğretim okulları arasında, aynı yerel alanda gelgitlerle bitirdi. Okumayı ve yazmayı annesinin bin bir zahmeti ve şiddetiyle öğrendi. Edirne’de orta öğrenimine Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde başlayıp 1997 türban çekiştirmesinden sonra okuldaki beyin göçüne ayak uydurdu ve İnönü Ortaokulu’na transfer oldu. Liseyi sınav sonucu elde ettiği sol görüşlü Edirne Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

Çocukluğunda şişman, ergenliğinde obez bir genç olmasından kaynaklı alaycı okulu, dar gelen formaları ve beden öğretmenlerini hiçbir zaman sevmedi. Radyasyon kaynaklı on beş yılda emekli olma, yıllık iznin iki ay olması ve günde beş saat çalışma hayalleriyle üniversite öğrenimi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyoloji Bölümü’ne zar zor başladı envaı çeşit yurt, tarikat ve siyasi görüş evlerinde kaldıktan sonra polis emniyet yurduna yerleşip 2009 yılında nihayet mezun oldu. Kadınların fazla tercih etmesinden şikâyet edilen bu meslek için sınıftaki tek kızdı.

Devlet memuru olduğunda hayatının kurtulacağına inandırıldı. Büyüklerine karşı gelmeyen ve sınav sonucu kamu personeli oldu. Mesleğe başladıktan sonra yasa değişti ve tam gün mesai yaptığı için çok yorulan yazar Aliye Aybüke Özdemir çalışması gerektiği gerçeğiyle işini bırakamıyordu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne memur olarak atanıp girişimsel radyoloji alanında beş yıla yakın teknikerlikte çalıştıktan sonra. İstanbul’a tayin oldu ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde girişimsel nöroradyoloji bölümüyle başlayıp ortopedi ve radyoloji anabilim dalına bağlı her türlü alanda çalıştı. 13 yıllık görevi akabinde kendine işkence etmemek adına 2022 yılında memuriyetten çekildi.

Bu süre zarfında dergilerde ve web sitelerinde sağda, solda yazarlık yaptı. Senaryo eğitimini Ankara’da kamera arkası ve kamera önü oyunculuğuyla birlikte aldı. ‘Antikacı’ filminin sanat yönetmenliğini üstlendi. “Îmâ”, “İlgi” ve “Masabaşı Kadını” adlı; şiir sanatına farklı bakış açısı kazandıran kitaplarını 2021 yılında okurlarıyla buluşturdu. Şimdilerde tamamladığı konu olarak, "Gülden güzel dikenler de vardır. Dikenini sevip gülüne katlanmanın gülünü sevip dikenine katlanmaktan yeğ olduğunu'' anlattığı, ''Ruhsal felaketlerden sağ çıkan ailelere ve çocuklarına ithafen'' yazdığı şiirlerle ve arasındaki düz yazılarla (öykü/hikâye) aşkı, nefreti, asaleti ve adaleti farklı bir bakış açısıyla" esas aldığı yeni eseri "Diken Zulası" kitabını paylaşmaya hazırlanıyor.

Hala yirmi beş yılı aşkın şiir yazmaktadır. Dergi ve sanat kitapları aracılığıyla şiirlerini şiir severlerle buluşturmaktadır. 4 Aralık 2020 tarihinde yalnızlığının bir kısmını kenara bırakıp duygusal alışverişlerde can ve mal kaybına maruz kalmak yerine Londra’da hayat arkadaşı ile dünya evine girdi.

İngiltere’de yağmurun şehri unuttuğu zamanlarda, gündüz vakti parklarda otururken akşamları kapının önünde tütün sarıp sokaktaki tilkileri izleyerek vakit geçiriyor. İlhamını ona fazla gelen eksikliğinden alıyor. Yazar Aliye Aybüke Özdemir ‘Kitabın yazım aşamasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum’ dedi.

Yazarımız hayat hikayesinin özetini bu şekilde anlatıyor.