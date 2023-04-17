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Yaz mevsimi, muhteşem konserlerle başlıyor

“See, Feel, Love” (Tanı, Hisset, Sev) sloganıyla Antalya’da ayrıcalıklı bir tatil deneyimi sunan NG Phaselis Bay Lifestyle Resort’te yaz mevsimi, dünyaca ünlü sanatçıların vereceği muhteşem konserlerle başlıyor.

17 Nisan 2023 Pazartesi 16:53
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Yaz mevsimi, muhteşem konserlerle başlıyor

ANTALYA - Antalya, Göynük'te “See, Feel, Love” (Tanı, Hisset, Sev) sloganıyla dünyanın pek çok ülkesinden ve Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerini ağırlayan NG Phaselis Bay Lifestyle Resort, ayrıcalıklar dünyasına eklediği muhteşem konserlerle yaz mevsiminin kapılarını aralıyor. 

Dünyaca ünlü sanatçılar mayıs ayından itibaren tüm yaz boyunca NG Phaselis Bay’in açık hava sahnesinde misafirlerle buluşacak. Renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçılar, yaz boyunca sürecek konserlerle misafirlere unutulmaz deneyimler yaşatacak. 

Yaz boyunca müzik ziyafeti

Gündüz aktiviteleri, gece şovları ve canlı müzik performansları ile NG Phaselis Bay’in aralıksız süren eğlence programları yaz günlerini daha da hareketleniyor. Yaz boyunca büyük şov gruplarının sahne aldığı NG Phaselis Bay’de açılışı 37 kişilik dev orkestradan oluşan Symphostory yapacak. Dünya repertuarının en önemli klasik müzik eserlerini DJ eşliğinde yorumlayan dev ekip 3 Mayıs akşamı görkemli bir müzikal show performansı sergileyecek.


Dünya yıldızları NG Phaselis Bay sahnesinde

Her sene dünyaca ünlü isimleri konuk eden NG Phaselis Bay bu sene de farklı ülkelerden sevilen isimleri sahnesinde ağırlıyor. Rock ve pop müziğine olan sevgisini opera ile harmanlayarak dinleyenleri geniş bir yelpazede yolculuğa çıkaran İtalyan opera tenörü Alessandro Safina, güçlü sesiyle hayat verdiği şarkılarla 5 Mayıs akşamı NG Phaselis Bay’in sahnesinde izleyicilerle buluşacak. Rus pop müzisyeni ve söz yazarı Leonid Agutin ise canlı ve bir o kadar duygu yüklü şarkıları ile 7 Mayıs’ta misafirlere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşatacak. 

HABER: EMİR YÜCEL 

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Anahtar Kelimeler:
Yaz MevsimiMuhteşem Konserlerle Başlıyor
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