Yavuz Dizdar’ın beklenen kitabı çıktı…

HABER: DİNÇER KARACALAR



Pandemi döneminde ekranlarda görünmemeyi tercih ettiğini ifade eden Dizdar,” Öyle görünüyor ki bu sadece bir sağlık sorunu değil. Covid-19 üzerinden bütün ailevi, sosyal, ekonomik düzenimiz, gelenekler, alışkanlıklar, ihtiyaçlarımız ve karşılanış biçimleri geri dönüşsüz şekilde değişiyor ve bu bütün dünyada böyle oluyor. Kartların yeniden karılması gibi bir durumdan bahsetmiyoruz; deste değişiyor, hatta masa kapanıp yenisi açılacak. Dolayısı ile bunu bu şekilde medyada anlatmak çok zor hatta imkansız. Bundan dolayı da tüm soruları ve cevaplarını bu kitapta topladım.” dedi.

Konusu ve işlediği ayrıntılar itibari ile oldukça dikkat çekeceğe benzeyen eserdeki bazı satır başları ise şöyle.

Bu, laboratuvarda üretilmiş insan yapımı bir virüs mü?

İlk defa mı böyle bir şeyle karşılaşıyoruz?

Bu, küresel bir değişiklik için gereken bir manipülasyon mu, planlanmış bir salgın mı?

Devamında başka virüsler de gelecek mi, hep böyle mi yaşayacağız?

Pandeminin 5G teknolojisiyle ilişkisi olabilir mi?

Bu, dünya ölçeğinde bir nüfus azaltma projesi mi?

Hayatımızın bu olağanüstü hali yeni normalimiz mi?

Bundan sonra ne olacak, çocuklarımız nasıl bir dünyada yaşayacaklar?

Komplo teorilerinde kaybolmadan, gerçeklerden kopmadan ama meselenin gideceği yerin adını koymaktan da korkmadan, Yavuz Dizdar bir nehir söyleşisi tadındaki aydınlatıcı sohbetini Şükriye Özgül ile paylaşıyor. İkili daha önce de Vicdan Hayat Kurtarır kitabında bir araya gelmişti.