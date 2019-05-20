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Yavru aslanı emziren mermer kadın heykelinin diğer parçası bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde, 4 gün önce Muhammet Yüksel (57) tarafından denizin dibinde bulunan, yavru aslanı emziren mermer kadın heykelinin diğer parçası da bulundu. Antik Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen ve yine Yüksel'in bulduğu heykelin parçası, Marmaris Müze Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere jandarmaya teslim edildi.

Yavru aslanı emziren mermer kadın heykelinin diğer parçası bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde, 4 gün önce Muhammet Yüksel (57) tarafından denizin dibinde bulunan, yavru aslanı emziren mermer kadın heykelinin diğer parçası da bulundu. Antik Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen ve yine Yüksel'in bulduğu heykelin parçası, Marmaris Müze Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere jandarmaya teslim edildi.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:28
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Yavru aslanı emziren mermer kadın heykelinin diğer parçası bulundu

MUĞLADatça Yarımadası'nın Akdeniz'e kıyısında bulunan tarihi Burgaz ören yeri yakınlarında, 15 Mayıs'ta, gözlük ve şnorkel ile yüzen emekli sigortacı Muhammet Yüksel, deniz dibinde heykel olduğunu fark etti. Sudan çıkarak, jandarmaya haber veren Yüksel, ekiplerin olay yerine gelmesiyle güvenlik güçlerinin gözetiminde, yaklaşık 1 metre boyunda ve 57 kilo ağırlığındaki aslan yavrusunu emziren mermer kadın heykelini deniz dibinden çıkarıp, yetkililere teslim etti. İlk incelemelere göre, saçları örgülü olarak betimlenen kadın heykelinin sağ kolunun kırık olduğu, buna rağmen heykelin sağ elin bacak üstüne yapılan kısmının yerinde durduğu görüldü. Heykelin sol eliyle bağrına bastığı yavru aslanı emzirirken, betimlendiği dikkat çekti. Çeşitli yerlerinde kırıklar olan heykelin sol tarafında ise bazı motifler yer alıyor. Antik Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen heykel, jandarma ekiplerince korumaya alınıp, incelenmek üzere Marmaris Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.


DİĞER PARÇAYI DA BULDU

Muhammet Yüksel, dün saat 16.00 sıralarında, tarihi Burgaz ören yeri yakınlarında kıyıya vurmuş, 70- 80 santimetre boyunda mermer heykel parçası buldu. Yüksel, heykel parçasının, daha önce denizde bulduğu yavru aslanı emziren mermer kadın heykelinin diğer yarısı olduğu fark etti. Yüksel, heykelin diğer parçasını da jandarmaya teslim etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaDatçaAntik Roma DönemiYavru Aslanı Emziren MermerHeykel
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