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Yastan İyileşme Serisinin Üçüncü Kitabı "Yeniden Sevmek",Okurlarla Buluşuyor

Günçe Yayınevi’nin okurlarla buluşturduğu Yastan İyileşme El Kitabı ve Yastaki Çocuğa Nasıl Yardım Edebiliriz? kitapları büyük ilgi görmüştü. Sadece ölüm veya boşanma değil, taşınmadan iş değişikliğine, evcil hayvan ölümünden sevilen bir dostu kaybetmeye varana dek pek çok farklı durumda yas yaşadığımızı aktaran, sade dili ve çarpıcı analizleri ile öne çıkan Yastan İyileşme El Kitabı ilk kez 1986 yılında yayımlandı ve hâlâ kişisel gelişim dünyasının en önemli on kitabı içinde yer alıyor. Amerika’da yüz binlerce satan ve farklı dillere çevrilen kitabınçıkış noktası, yas sürecinde yaşanan acı ve karamsar duyguların normal olduğunu görebilmek... Kitabın yazarları Friedman ve James, seminerlerine katılan kişilerin acı ve karamsarlıkla boğuşsalar bile mutluluk için gereken arzu ve cesaretten yoksun olmadıklarını fark etmişlerdi. Eksik olan şuydu: Doğru bilgi ve yeni davranış modelleri. Yastaki Çocuğa Nasıl Yardım Edebiliriz? ise hem ebeveynlerin hem de eğitimcilerin çocuklara yas ve kayıp konularında destek olurken faydalanabilecekleri baş ucu kitaplarından biri olarak görülüyor.

21 Aralık 2022 Çarşamba 13:40
Yastan İyileşme Serisinin Üçüncü Kitabı "Yeniden Sevmek",Okurlarla Buluşuyor

Yas İyileştirme Enstitüsü’nün kurucuları Friedman ve James, aynı zamanda hem kendi deneyimleri hem de yıllardır verdikleri yüzlerce seminer ve eğitimde karşılaştıkları vakalardan yola çıkarak, romantik ilişkiler ve yeniden sevebilmek üzerine de bir kitap yazdılar: Yeniden Sevmek- Geçmiş İlişkilerin Yüklerinden Kurtulmak, Hayata Devam Etmek ve Hayatının Aşkına Kalbinde Yer Açmak. Onları, Yeniden Sevmek’i yazmaya iten nedenlerden biri, dünyanın her yerinde biten ilişkilerinin ya da evliliklerinin ardından yas tutan çoğu kişinin yanlış yönlendirmeler sebebiyle değil acılarını yenmek daha da büyük bir ruhsal karmaşaya sürüklendiklerini bilmeleriydi. Russell Friedman ve John W. James “Başkalarına yardım etmek için neler yapmak istediğimiz bir konu, başkalarına yardım edebilmek için kendimize nasıl yardım etmemiz gerektiğini anlatmak ise bambaşka bir konu. Önce kendimize yardım etmeliyiz,” diyorlar. 

Kitap, önceki ilişkilerinden getirdiği duygusal yüklerden kurtulmak ve kendisine beyaz bir sayfa açmak isteyenler için geliştirilen bir iyileşme yöntemini anlatıyor. Kısa ya da uzun zaman önce romantik ilişkisi sona ermiş kişilerin, bir dizi romantik hayal kırıklığı yaşamış ve bu döngüde yorulmuş kişilerin, mevcut ilişkisinin sallantıda olduğunu bilen ancak sebebini ve çözümünü bilmeyen kişilerin adım adım izleyebileceği bu yöntem hem kederden kurtulmayı hem de yeniden sevme mucizesini gerçekleştirmeyi başarıyor.

Yeniden Sevmek, Burcu Çağatay çevirisi ile Türk okurlarla buluşuyor.

Arka kapak yazısı:

Yastan İyileşme Yöntemi ile

 Geçmiş İlişkilerin Yüklerinden Kurtulmak ve Hayatının Aşkına Kalbinde Yer Açmak

Herkesin duygusal yükleri vardır. Bizi avutmak isteyen dostlarımızsa zor zamanlarda benzer şeyler söyler: Boş ver, unut gitsin, zamanla geçer, denizde balık çok... Oysa bu sözler kalbimizdeki acıyı daha da derinleştirmekten başka işe yaramaz. Yas İyileştirme Enstitüsü kurucuları Russell Friedman ve John W. James ise bize başka bir şey öneriyor; hatalarını kabul et, geçmiş ilişkinde seni üzen şeyleri affet, kendine karşı dürüst ol. Yıllar içinde geliştirdikleri Yastan İyileşme Yönteminieşsiz kılan da bu; geliştirdikleri yöntem geçmiş ilişkilerimizden kalan yüklerden kurtulmayı sağladığı gibi yeni ilişkimize daha sağlam bir temel oluşturabilmeyide mümkün kılıyor. Bu yöntem, duygusal kas hafızanızdan eskiye dair anılarıkazımanızı ve böylece yarım kalmış duygusal konularıtanımlayıp tamamlayabilmenizi hedefliyor.

Yeniden Sevmek;

  • Kısa ya da uzun zaman önce romantik ilişkisi sona ermiş kişiler,
  • Bir dizi romantik hayal kırıklığı yaşamış ve bu döngüde yorulmuş kişiler,
  • Mevcut ilişkisinin sallantıda olduğunu bilen ancak sebebini ve çözümünübilmeyen kişiler için bir baş ucu kitabıdır.

Şimdi mutlu olma zamanı!

“Affetmek, dünün farklı ya da daha iyi olması umudundan vazgeçmektir.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yeniden SevmekGünçe YayıneviBurcu ÇağatayFriedman Ve JamesRussell FriedmanJohn W. James
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