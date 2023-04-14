Yapı Kredi bomontiada b-sahne’de Nail Yavuzoğlu ve Hakan Güngör sahne alıyor

İSTANBUL- Yapı Kredi bomontiada “HAPPENIN' with you” konser serisi, 18 Nisan Salı akşamı saat 20.30’da Nail Yavuzoğlu ve Hakan Güngör’ü aynı sahnede buluşturan “21.Yüzyıl Gözüyle Bizans Ezgileri” konserine ev sahipliği yapacak. 19 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.30’da ise TuzBiber komedyenlerinin 15'er dakika sahne aldığı 6'lı şov b-sahne’de olacak.

Klasik müziğe yeni bir mekanda, tecrübe odaklı yeni bir form getiren Yapı Kredi bomontiada, Duende Global’in katkılarıyla gerçekleştirdiği “HAPPENIN' with you” konser serisinde 18 Nisan Salı akşamı Bizans ezgilerini 21.yüzyıl gözüyle b-sahne’ye taşıyor.

Kitapları, besteciliği, yetiştirdiği öğrencileri ve kendine özel polifonik elektrik bas çalış tekniği ile öne çıkan, hocaların hocası Nail Yavuzoğlu’nun dünya çapında bir kanun sanatçısı olan Hakan Güngör ile sahne alacağı konserde, 14. yüzyıla ait Eski Ahid’de bulunan ve transkripsiyonu Basil Kazan tarafından yapılarak 2017 yılında basılan eserler, Nail Yavuzoğlu tarafından aslından uzaklaşmadan Modal Armoni çerçevesinde seslendirilecek.

HABER: MERVE ELÇİ