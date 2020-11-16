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Yamaç Erdoğan

‘Bilgelik Aforizmaları’ adlı kitabını anlatıyor

16 Kasım 2020 Pazartesi 18:06
21 Okunma
Yamaç Erdoğan

HABER: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Yamaç Erdoğan’ın “Bilgelik Aforizmaları” adlı ilk kitabı, geçtiğimiz ay raflarda yerini aldı. Erdoğan, Luna Yayınları etiketiyle edebiyat dünyasına kazandırılan eserine dair şunları söyledi:

Kendimi özgürlükçü, hür iradeyi savunan biri olarak tanımlamaktayım. İnsanı maddi bedenden öte sonsuz manevi ruh olarak gören bir düşünceye sahibim. Sadece yaratıcıya biat ettiğimi yazılarımda da sık sık vurgularım. “Bilgelik Aforizmaları” adlı kitabım, 92 sayfadır ve 85 aforizmadan oluşmaktadır. Kitabımda kısa yazılarla düşünmeye, soru sormaya ve sorulara cevap bulmaya teşvik ettiğim okuyucuyu adil olmaya, mantıklı düşünmeye, haklarını aramaya, çevreyi sevmeye ve hayvanları korumaya davet ediyorum. 

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Anahtar Kelimeler:
Yamaç ErdoğanBilgelik Aforizmaları
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