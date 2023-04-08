Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yaftalı Tabut 100. Oyununu Kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nın 4 ödüllü oyunu Yaftalı Tabut, 7 Nisan 2023 Cuma günü Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde 100. oyununu kutladı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 17:06
1 Okunma
Yaftalı Tabut 100. Oyununu Kutladı

İSTANBUL- Sezon boyunca beğeniyle izlenen Yaftalı Tabut’u, seyirciler alkışlarıyla ödüllendirdiler. Bunun yanında farklı ödül törenlerinde verilen ödüller de oyunun başarısını taçlandırdı. Yaftalı Tabut’un 2022 yılında aldığı ödüller:
Oyun, Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde; oyuncuların performansı, oyun sırasındaki uyumları, birbirlerini tamamlama ve bütünleşmelerinin değerlendirildiği “Ensemble” dalında ödül almaya hak kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin 36. Genç Günler kapsamında ortaklaşa düzenlediği 26. Bedia Muvahhid Ödülü oyunun genç sanatçılarına verildi.
Yeni Tiyatro Dergisi 9.Emek ve Başarı Ödülleri’nden En İyi Yapım Ödülü Yaftalı Tabut’a, Yılın Dramaturgu Ödülü Yaftalı Tabut oyunuyla Gökhan Aktemur’a verildi.
YAFTALI TABUT
Adına tarihin dipnotlarında rastlayabildiğimiz, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesi. 1920’lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor.
Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu rol alıyor


HABER: MERVE ELÇİ 

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müze Gazhane’de Kemal Sunal Sergisi
Müze Gazhane’de Kemal Sunal Sergisi
Ankara'da Vivaldi Şöleni Yaşandı
Ankara'da Vivaldi Şöleni Yaşandı
Şehir Tiyatrolarının İki Farklı Oyunu İstanbul’da Sahnelenecek
Şehir Tiyatrolarının İki Farklı Oyunu İstanbul’da Sahnelenecek
İndiana Jones Süprizi
İndiana Jones Süprizi
Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın söyleşisi Caddebostan Kültür Merkezi’nde
Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın söyleşisi Caddebostan Kültür Merkezi’nde
Passenger Türkiye'de İlk Konserini İş Sanat'ta Verdi
Passenger Türkiye'de İlk Konserini İş Sanat'ta Verdi
Genç Günler Başvuruları Başlıyor
Genç Günler Başvuruları Başlıyor
"Afife Balesi" Samsun'da opera sahnesine taşınıyor
"Afife Balesi" Samsun'da opera sahnesine taşınıyor
Mimar Sinan ustalık mührünü bıraktığı Edirne'de dualarla yad ediliyor
Mimar Sinan ustalık mührünü bıraktığı Edirne'de dualarla yad ediliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi