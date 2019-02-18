Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102396
ALTIN
225.606
DOLAR
5.2942
STERLİN
6.8335
EURO
5.9959
Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi
Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi
"Amacımız Beşiktaş değerleriyle büyüyecek çocuklar yetiştirmek"
"Amacımız Beşiktaş değerleriyle büyüyecek çocuklar...
Nilüfer Caz Tatili sona erdi
Nilüfer Caz Tatili sona erdi
Doğa dostu ressam Süzet Haklı İKÜSAG’da
Doğa dostu ressam Süzet Haklı...
Kadıköy'de 2 puan bırakmak zorunda kaldık
Kadıköy'de 2 puan bırakmak zorunda...

Yabancı öğrenciler, Laodikya'da Antik Çağ'a yolculuk yaptı

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (PADAM) öğrenim gören yabancı öğrenciler, Laodikya Antik Kenti'ni gezdi. Antik Çağ eserlerini inceleme fırsatı bulan öğrencilere, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ da eşlik etti.

Yabancı öğrenciler, Laodikya'da Antik Çağ'a yolculuk yaptı

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (PADAM) öğrenim gören yabancı öğrenciler, Laodikya Antik Kenti'ni gezdi. Antik Çağ eserlerini inceleme fırsatı bulan öğrencilere, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ da eşlik etti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:57
0 Okunma
Yabancı öğrenciler, Laodikya'da Antik Çağ'a yolculuk yaptı

DENİZLİ - UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin en büyük kurumsal kazı alanı olma özelliğini taşıyan Laodikya Antik Kenti, hafta sonu PADAM'da öğrenim gören yabancı öğrencileri ağırladı. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte Laodikya'yı gezen öğrencilere, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek de eşlik etti. Antik kentte sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde gören öğrenciler, Laodikya'nın tarihini Prof. Dr. Şimşek'ten dinledi.

KABARTMALI HOROZ İLGİ ODAĞI OLDU

Laodikya'nın Antik Çağ'da Anadolu'nun önemli ticaret, sanat ve spor merkezlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Celal Şimşek, özellikle İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin burada yer almasıyla şehrin inanç turizmi yönüyle de öne çıktığını kaydetti. Antik kentteki kilise, tapınak, ticaret merkezleri ve tiyatroları gezen öğrenciler, Laodikya'ya hayran kaldı. Kuzey Kutsal Agorası'nın batı giriş kapısındaki sütunlu galeride mermer blokların konsolları arasında yer alan, kavga eden iki horoz kabartması ise öğrencilerin ilgi odağı oldu. Denizli'nin simgesi olan Denizli horozunun yansımalarını gören öğrenciler bol bol fotoğraf çektirdi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ KÜLTÜR ELÇİSİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise yabancı öğrencileri kültür elçisi olarak gördüklerini belirterek, "Öğrencilerimiz burada hem arkeoloji çalışmalarını hem de tarihi yerinde gördüler. Biz üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin hem Denizli hem de üniversitemiz hakkında olumlu izlenimler edinmesi ve güzel anılar biriktirmesi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çünkü öğrencilerimizin Denizli ve üniversitemizle kuracakları gönül köprülerinin hem uluslararası alanda tanıtımımıza hem de yurt dışından daha fazla öğrenci tarafından tercih edileceğimize katkısı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Gezi sonrasında öğrenciler, Rektör Hüseyin Bağ ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yabancı öğrencilerLaodikyaAntik Çağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğa dostu ressam Süzet Haklı İKÜSAG’da
Doğa dostu ressam Süzet Haklı İKÜSAG’da
Ozan Arif gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Ozan Arif gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
“Yolu Sevgiden Geçenler” Etkinliği...
“Yolu Sevgiden Geçenler” Etkinliği...
‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmeli’
‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmeli’
Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde
Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde
Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım
Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım
Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu
Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu
O Gece...
O Gece...
Denizli'de ele geçirildi; paha biçilemiyor
Denizli'de ele geçirildi; paha biçilemiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ