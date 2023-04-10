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XXF-Very Very French Festivali 14-15 Nisan’da Zorlu PSM’de

Zorlu PSM ve Institut Français Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilecek XXF - Very Very French Festival, Fransız güncel müzik sahnesinde Indie pop’tan elektronik müziğe imza attıkları şarkılarla öne çıkan müzisyenlerle 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM sahnelerine taşıyor.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:26
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XXF-Very Very French Festivali 14-15 Nisan’da Zorlu PSM’de

İSTANBUL- Zorlu PSM ve Institut Français Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilecek XXF- Very Very French Festival, güncel Fransız müzik kültürünü 14-15 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM sahnesine taşıyacak. İki gün sürecek festivalde, 14 Nisan günü, indie pop müziğin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra “Les Mots Bleus” şarkısıyla milyonlarca dinlemeye ulaşan Yunanistan asıllı Johan Papaconstantino, yüksek enerjisiyle festivalin açılışını yapmaya hazırlanıyor. Johan Papaconstantino’nun hemen ardından “Écoute Chérie” ve “La femme à la peau bleue” gibi hitleriyle pop ve elektronik müziğin farklı tarzlarını bir araya getirerek özgün ve eğlenceli şarkılara imza atan, şarkıları pek çok dizinin soundtrack’i olmuş Fransız müzik sahnesinde öne çıkan Vendredi Sur Mer bir kez daha Zorlu PSM’de sahne alacak. Festival, techno ve elektronik müziğin son dönem temsilcilerini de müzikseverlerle buluşturacak. Fransa’dan dünyaya açılan Maelstrom ve Louisahhh beraber sahne alarak 14 Nisan akşamı iki konserin devamında dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

15 Nisan'da ise yine çağdaş Fransız müzik sahnesinin yükselen yıldızlarından, aynı zamanda Zorlu PSM’de MIX Festival’in en son edisyonunda sahne alan Thomas Guerlet bu kez Zorlu PSM touché sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Elektronik müzik ve rock müziği harmanlayan, Serge Gainsbourg, King Krule, Chet Baker ve The Strokes gibi müzisyen ve müzik gruplarından aldığı ilhamla İngilizce ve Fransızca dillerinde besteler yaparak, özgün caz vokaliyle dikkat çeken Thomas Guerlet touché’de özel bir konsere imza atacak.

HABER: SELÇUK BULUT 

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Anahtar Kelimeler:
Zorlu PSM Ve Institut Français Türkiye Iş Birliğiyle
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