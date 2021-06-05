“Xarıbülbül” ödül töreni gecesi baş tutacak

HASRET D. DELİER

Azerbaycan'da projeleriyle her zaman hafızalarda iz bırakan “Mirtalıblı Group” şirketi 2016-cı yıldan itibaren “Azerbaijan Best Award’s” ödül törenine öncülük etmekdedir. Projenin maksadı Azerbaycan'ın ve Kardeş ülke Türkiye’nin öncül isimlerini bir araya toplamak, ülkeyi yerli ve yabancı auditoriumlarda temsil eden şahsiyyetleri ödüllendirmekdir. Bu yıl “Mirtalıblı Group” şirketi Azerbaycan'ın kazandığı tarihi zaferden ilham alarak aynı kişileri “Xarıbülbül” ödülü ile ödüllendirerek onların daha başarılı, daha güçlü adımlamalarına destek olmak, onları ilhamlandırmakla ülkenin gelecek başarılarına kapı açmış olacakdır. Proje rehberi Leman Mirtalıblı'nın önderliyi ile organize edilen ödüllendirme gecesi 5 Temmuz 2021 tarihinde “Dreamland Golf Club Bakü'da" düzenlenecek.

Gecede aynı zamanda “Azerbaijan Best Award’s Magazine” dergisinin sunumu da yapılacaktır.

“Xarıbülbül” ödül töreninde onların yıllardır birlikte çalışdığı isimleri size sunulacak.

Önce kardeş ülke Türkiye’den çok önemli isimlerden birkaçı:

Nezir Karayün - Gazeteci, yazar- Adom medya grup yönetim kurulu başkanı. Türkiye Yerel Basınirliği Genelbaşkanı, İktidar ve Beylikdüzü, Esenyurt gazetelerinini yaratıcısı, müdürü.

Hasan Hasrat - İktidar gazetesi yazarı, Türkiye yerel basın birliğinin Azerbaycan temsilcisi, TV sunucu, Yaşam Koçu.

Rüzgar Büyüktankaya - İktidar gazetesi yazarı, iletişim uzmanı, Tv sunucu.

Serdar AKYOL - Gazeteci, yazar.

Sonnoktahaber ve Sonnokta TV Yönetim kurulu başkanı.

Uluslararası İnternet Medya ve iletişim Yayıncıları derneği Genel başkanı.

Azerbaycan’dan sanatçılar-Emine Yusifqızı, Flora Kerimova, Abbas Bağırov, Ferqane Qasımova, Zamiq Hüseynov, Faiq Ağayev, Tünzale Ağayeva, Gülüstan Eliyeva, Resul Efendiyev, Afaq Genceli, Behruz Nifteliyev, “Natiq” Ritm Qrupu, Aşık Samire, Nüreddin Mehtihanlı, Elnare Abdullayeva, Xeyyam Nisanov, Ayaz Babayev, Elvin Mirzezade, Zenfira İbadova, Nadir Qafarzade, “Ateşgah Group”, gazeteciler- Vüqar İmanov, Emil Ekberov, Nicat Sadıqov; iş insanları- Roman Sanayev, Elmin Sadıqov, Telman Ağakişiyev, İrade Salmanova, Revane Hetemova, Ruslan Memmedov, Natevan Memmedova, Samin Hesenov, İlyas Danilov, Telman Memmedov, Meftun Xelilov, Telli İsmayılova, Ülvi Süleymanzade, Vüsal Musayev, Camal Xasayev, Samire Veliyeva, Seide Esgerova, Aida Nesirova; güzellik uzmanları aynı zamanda girişimciler-Emil İlhamoğlu, Könül Ehedova, Rena Soltanova, Nigar Sultanova, Saxara, Aytac Esedova, Güneş Nur, Leyla Bağırova, Aysel İbadzade, Aysel Memmedova; doktorlar- Xeyal Semedov, Svetlana İbadullayeva, Cemile Hüseynova, Nermin Memmedova, Vefa Veliyeva, Türkan Gündüz, Sevinc Heyderova, Xaliq Şıxeliyev, Şehriyye Ehmedova, Leman Eliyeva, Sevinc Hesenzade; modacılar-Afaq İsmayılzade, Fuad Hacıyev, Beyim Şirinova, Syama Hesenova, Kamilla Süleymanova; fotograf ve videograflar-Hüseyn Qeribov, Niko Abbasov, Hemid Hemidli, Mehebbet Nesirov ve diğerleri cemiyetin seçilmiş isimleri Ruslan Qurbanov blogerler Nagehan&Ferid, aynı zamanda “Marxal Resort & Spa”, “Ləzzət Group” , “Dükkan Collection”, “İydə Parfumeriya” , “Lady’s World”, “Alo Hədiyyələr” , “LM Travel” , “Black Serium” , “Stage.az” şirketlerinin temsilciləri de katılımcı olarak orada bulunacaktır.

Bahsedilen her bir isim kendi çalışmaları ve başarıları ile ülkeyi yeteri kadar katkıda bulunmuş, büyük kitlelerden ayrılarak ödüllendirmeye layık şahsiyyetlerdir. Gecede okuyuculara takdim edilecek dergide birçok farklı alanda çalışan iş insanlarının geçtiyi hayat yolunda karşılaştığı engeller, kazandığı başarılar ve tecrübeler yer almaktadır.

Hasret Dilek Delier - BAKÜ