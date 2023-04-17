“World Çocuk Festivali” 23 Nisan’da Yapı Kredi bomontiada’da

İSTANBUL- Yapı Kredi World ana sponsorluğunda, Şişli Belediyesi ve United Colors of Benetton’un desteği ile saat 12.00 – 18.00 arasında, Yapı Kredi bomontiada 4.Kat ve Avlu’da gerçekleştirilecek Word Çocuk Festivali’nde, çocukları birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler bekliyor.

Festivalde, Pınar Yazıcı’nın World sponsorluğunda gerçekleştireceği “Sürdürülebilirlik Atölyesi” çocuklara keyifli anlar yaşatırken atık malzemelerin nasıl değerlendirileceği ve dönüştürüleceğini de öğretecek. United Colors of Benetton ise 4.Kat’ta “Yapay Zeka ve Yeni Portreler, Pipet Aksesuar Tasarımı ve Güzel Şans Tılsımı” gibi aktiviteler düzenleyecek.

Gün boyunca Yapı Kredi bomontiada 4.Kat ve Avlu’da sürecek olan World Çocuk Festivali’nde kukla atölyesi, rastgele objelerden oyuncak yapımı, Hacivat Karagöz gölge oyunu, plastik kapaklar ile 100. yıl tasarımı, kartondan portre yapımı, yüz boyama standı, Fun For Jazz konseri ve sihirbazlık gösterisi gibi aktiviteler yer alacak. Ayrıca etkinlikte LEGO oyun masaları ve Minifigür kostüm karakterleri de yer alacak.

HABER: SELÇUK BULUT