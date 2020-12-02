WALT DİSNEY, 32 BİN İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARMA SİNYALİNİ VERDİ

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle eylül ayında yapılması öngörülen 28 bin kişilik işten çıkarmanın 32 bin kişiye yükseltildiğini duyurdu.

Business Insider'ın haberine göre, işten çıkarmalar gelecek yılın ilk yarısına kadar gerçekleşecek.

Disney açıklamasında buna ek olarak 3 Ekim itibarıyla işten çıkarılmayacak olan 37 bin civarında çalışanın çalışma ödeneği aldığı kaydedildi.