“Wallace Hartley” Ödül Töreni 2021

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL



Gelenekselleşen ödüller, AIAP/IAA Dünya Başkanı Bedri Baykam’ın “Piramit Sanat” galerisi’nde 1 Kasım’da gerçekleşti.

“Dünya Sanat Günü “Wallace Hartley Ödülleri” 7 farklı dalda sahiplerini buldu. 1912 tarihinde trajik bir şekilde batarak 1514 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanic faciasında, dev gemi sulara gömülene kadar vazgeçmeden çalmaya devam eden Wallace Hartley ve Orkestrası’nın anısına adanmış bu ödüller sahiplerini bulurken, bu müzisyenler, bize yaklaşık 2,5 saatlik korkunç süreçte, “the show must go on” (gösteri devam etmeli) sloganının anlamını en çarpıcı ve şekilde göstererek tarihte iz bırakmışlardı. UPSD Yönetim Kurulu’nun geçen yıl aldığı kararla, Dünya Sanat Günü Ödülleri, 2020’den itibaren artık “Dünya Sanat Günü ‘Wallace Hartley’ Ödülleri” olarak anılıyor. Bedri Baykam’ın ödül alan katılımcıları tebrik ederek sunduğu canlı ödül töreninin bu yılki dağılımı şöyle oldu:

Yılın Sanat Medyası: SANATATAK – Ayşegül SÖNMEZ

Yılın Sanat İnsanı: Yılmaz BÜYÜKERŞEN

Yılın Genç Sanatçısı: Ekin BERNAY

Yılın Sanatçısı: Devabil KARA

Yılın Sanat Onur Ödülü: Nevhiz TANYELİ

UPSD Özel Ödülü: Müyesser YILDIZ ve Murat AĞIREL

Katılımcılar “en zor zamanlarda sanat nefestir” sloganıyla içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde sanatın her zaman bizimle olduğunu hatırlattılar.