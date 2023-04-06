Volkswagen Arena’da Yaklaşan Etkinlikler

İSTANBUL- Grammy tarihine damgasını vuran ABD’li besteci, gitarist ve prodüktör Steve Vai, geçtiğimiz yıl yayınladığı son albümü Inviolate’in Avrupa turnesi kapsamında 19 Nisan’da Volkswagen Arena’nın gerçek üstü atmosferinde sevenleriyle buluşacak. 30 yıllık eşsiz başarılarla dolu kariyeri boyunca enstrümantal rocktan hard rock’a, heavy metalden progressive rock’a pek çok farklı tarzda kayıtlar gerçekleştiren Steve Vai, 1980 yılından bu yana tekniği ve ürettikleriyle kendisinden sonra gelen jenerasyonlara da ilham kaynağı oldu. Rock müziğin en önemli gitar virtüözlerinden olan Vai, Epifoni organizasyonu ile gerçekleşecek konserde son albümü Inviolate dışında kariyerinin en önemli şarkılarını da çalacak.

KREK Tiyatro’nun yoğun ilgi gören Afife Jale ödüllü oyunu “Dünyada Karşılaşmış Gibi” dördüncü sezonunda da Volkswagen Arena’da. Yönetmen koltuğunda KREK’in kurucusu Berkun Oya’nın oturduğu; oyuncu kadrosunda tiyatro sahnesinin deneyimli isimleri Alican Yücesoy, Defne Kayalar, Fatih Artman, Okan Yalabık, Öner Erkan, Serkan Keskin ve Settar Tanrıöğen’in yer aldığı “Dünyada Karşılaşmış Gibi” sıra dışı sahne tasarımı ve zekice işlenmiş senaryosuyla, Pozitif iş birliği ile 24 – 25 – 26 Nisan tarihlerinde Volkswagen Arena’da tiyatro severlerle buluşacak

HABER: MERVE ELÇİ