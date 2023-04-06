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Volkswagen Arena’da Yaklaşan Etkinlikler

Volkswagen Arena; rock müziğin en önemli gitar virtüözlerinden Steve Vai, KREK Tiyatro’nun ilgiyle takip edilen oyunu “Dünyada Karşılaşmış Gibi”, geleneksel türkülere modern yaklaşımını katan Mem Ararat ve UK Drill tarzında müzik yayınlayan yüksek erişimli Alman rapçi Luciano’nun yanı sıra   Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Çakal, Reckol ve Lil Zey’in de sahne alacağı “Luciano Show”u Nisan ayı boyunca sahnesinde ağırlamaya hazırlanıyor.

06 Nisan 2023 Perşembe 11:40
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Volkswagen Arena’da Yaklaşan Etkinlikler

İSTANBUL- Grammy tarihine damgasını vuran ABD’li besteci, gitarist ve prodüktör Steve Vai, geçtiğimiz yıl yayınladığı son albümü Inviolate’in Avrupa turnesi kapsamında 19 Nisan’da Volkswagen Arena’nın gerçek üstü atmosferinde sevenleriyle buluşacak. 30 yıllık eşsiz başarılarla dolu kariyeri boyunca enstrümantal rocktan hard rock’a, heavy metalden progressive rock’a pek çok farklı tarzda kayıtlar gerçekleştiren Steve Vai, 1980 yılından bu yana tekniği ve ürettikleriyle kendisinden sonra gelen jenerasyonlara da ilham kaynağı oldu. Rock müziğin en önemli gitar virtüözlerinden olan Vai, Epifoni organizasyonu ile gerçekleşecek konserde son albümü Inviolate dışında kariyerinin en önemli şarkılarını da çalacak.

KREK Tiyatro’nun yoğun ilgi gören Afife Jale ödüllü oyunu “Dünyada Karşılaşmış Gibi” dördüncü sezonunda da Volkswagen Arena’da. Yönetmen koltuğunda KREK’in kurucusu Berkun Oya’nın oturduğu; oyuncu kadrosunda tiyatro sahnesinin deneyimli isimleri Alican Yücesoy, Defne Kayalar, Fatih Artman, Okan Yalabık, Öner Erkan, Serkan Keskin ve Settar Tanrıöğen’in yer aldığı “Dünyada Karşılaşmış Gibi” sıra dışı sahne tasarımı ve zekice işlenmiş senaryosuyla, Pozitif iş birliği ile 24 – 25 – 26 Nisan tarihlerinde Volkswagen Arena’da tiyatro severlerle buluşacak

HABER: MERVE ELÇİ 

Önce Vatan Gazetesi

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Yaklaşan Etkinlikler
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