“VISTA” Sergisi - La Visione Art Gallery 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Pandemi dönemi; sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Galeri; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Azad Jumabayev, Deniz Yıkıldım, Didem Süthan Yılmaz, Dilek Uzunoğlu Örs, G. Duygu Özdemir, Eda Kılınç, Melike Dadak Belevi, Metin Karagöz, Nazan Kırcı, Nilüfer Çavuş, Saadet Aksu, Samir Ramazanov, Serap Nur Tavşan, Şeyda Çiçek, Şeyma Öngünç, Tuğba Keçoğlu, Züleyha Aydoğdu Sum Ceramıc By Sümeyye Ünüvar, Stanbulin Seramik By Rabia Gürleyen

“Vısta” sergisi; La Visione Art Gallery’de 11 Kasım 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör - Yaman Pakdil