Venedik'te 23 yıl sonra seçilen ilk Türk filmi, Altın Portakal'da yarışıyor

ANTALYA - Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda yarışan 'Rutubet'in yönetmeni Turan Haste, dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde, kısa film bölümüne 23 yıl sonra seçilen ilk Türk filmi olduğunu söyledi.



Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali 5 günü geride bıraktı. İzleyiciler gösterimleri yapılan filmlere yoğun ilgi gösterdi. Festivalin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nın gösterimleri de bugün izleyiciyle buluştu. Yarışma içerisinde yer alan yönetmen Turan Haste'nin Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu görevini yapmakta olan öğretmeni konu alan filmi 'Rutubet' büyük beğeni topladı.



Dünya prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapılan filmin Türkiye prömiyerini de Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirildi. Film, aynı zamanda 23 yıl sonra Venedik Film Festivali'nde kısa film yarışmasına seçilen ilk film oldu. Filmin yönetmeni Turan Haste, DHA'ya açıklamada bulundu.



İlk defa Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katıldıklarını söyleyen Turan Haste, "Festival çok güzel ve yoğun geçiyor. Burada olmaktan, filmimizin burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Filmi Şubat ayında bitirdik. Sonrasında filmin kurgu süreci bitti ve festivallere göndermeye başladık. Film için uzun bir hazırlık sürecimiz oldu. Okulda öğrencilerle birlikte çektik. Bolu'da Şubat ayında çektiğimiz için çok zorlandık. Filmimiz bir köy okulunda zorunlu görevini yapan öğretmeni konu alıyor" dedi.



Filmi ilk olarak yurt dışındaki festivallere gönderdiklerini belirten Haste, "Filmimiz Venedik Film Festivali'ne seçildi. Festivalin kısa film bölümünde en son 1999 yılında bir Türk filmi gittiğini öğrendik. Bu kadar yıl sonra seçilmiş olmak ve ülkemizi temsil etmek bizi çok mutlu etti. Oradaki festivalde çok güzel ve keyifliydi. Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerimizi yaptık. Türkiye'de de prömiyerimizi Altın Portakal Film Festivali'nde yapıyoruz. Filmimizin yurtiçi ve yurt dışındaki festival süreci devam ediyor" diye konuştu.