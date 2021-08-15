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VE KARŞINIZDA, YEŞİM DEĞER

Yazar, Şair, Gazeteci-Köşe Yazarı ve Şarkı Sözü Yazarı Sevgili Yeşim Değer "AYNUR" isimli yeni kitabında derinlemesine işlemiş bu çocuk gelin konusunu.

15 Ağustos 2021 Pazar 15:22
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VE KARŞINIZDA, YEŞİM DEĞER

KORCAN YİĞİT

İSTANBUL

"Işıklar içinde bir köy, o köyde karanlıkta kalan bir ev. Babası ve hiç tanımadığı bir adam tarafından kendisine biçilen hayatın ağırlığı altında yasam mücadelesi veren genç kıza kader nasıl bir yol çizecek... Büyük bir şehrin çıkmaz sokaklarında ve yüreğindeki seslerin kalabalığında, karanlığın içinde ışığa giden yolu bulmaya çalışan Aynur'un yüreklere dokunan hikayesi bu. Güçsüzken bile ayakta durmak zorunda kalan, umuda sarılan kadınların ortak sesi."

Bu kadarı bile herşeyi anlatmaya yetiyor aslında. Hele ki kitabın tamamını okusanız eminim kendi hayatınızdan çok şey bulacaksınız içinde. Belki sizin başınıza gelmemiş olabilir ama hiç yabancı olmadığımız konular bunlar. O kadar olağan hale geldi ki artık kanıksar olduk kadına şiddeti, umursamaz olduk. Hayatın olağan akışı gibi oldu. Çocuk gelinlere dini kılıflar uyduruldu, sapıklıklarına Allah'ı ortak etmeye kalkıştı bu densizler. Allah, din denince kimse sesini çıkaramaz oldu... Sokakta karısını, sevgilisini öldüresiye döven bir adamı oturup izler olduk tepkisiz. Kimisi de elinde telefonu zevkle kaydetti bu vahşeti. Belki sosyal medyasında paylaşmak, belki arkadaşlarına göstermek için. Değişik bir fantazi...

Yazar, Şair, Gazeteci-Köşe Yazarı ve Şarkı Sözü Yazarı Sevgili Yeşim Değer "AYNUR" isimli yeni kitabında derinlemesine işlemiş bu çocuk gelin konusunu.

Sen ne güzel bir kadınsın, ne güzel bir ruhun var senin... Ve Rab'bim yüreğine, kalemine güç versin.

Yeşim Değer'i ilk olarak 2019 yılında anne ve babasına hitaben çıkardığı "Geçmişe ait anılarımı barındıran kitap" diye tanımladığı “HER ŞEYE DAİR NE VARSA İÇİNDE ” adlı kitabı ile tanıdık.

İstanbul İstinye doğumlu olan yazar, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu. Başta Sarıyer Edebiyat Günleri olmak üzere kitap konulu pek çok organizasyonda görmeye alıştığımız Yeşim Değer aynı zamanda başarılı bir radyo programcısı. Pek çok sosyal sorumluluk projesinde de ortaya yüreğini koyan, canla başla koşturan yazarın imza günleri de kalabalık ve coşku dolu. Halen Keşan Postası Gazetesi'nde aktif olarak köşe yazarlığı yapan Yeşim Değer'e yeni çıkan "AYNUR" isimli romanının konusunu sorduğumda; "Toplumun kanayan yarası olan küçük gelinlere hitaben bir çalışma" diye mütevazi bir cevap almıştım. Kendisi ne kadar alçak gönüllü olursa olsun, "AYNUR" herkesin okuması ve kütüphanesinde bulundurması gerken gerçek bir yaşam öyküsü.

Önce Vatan Gazetesi

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