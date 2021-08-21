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VAN İPEKYOLU BELEDİYESİ SANAT GALERİSİ VE SANAT SOKAĞI AÇILIYOR

Van’ın yeni yıldızı olacak

21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:57
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VAN İPEKYOLU BELEDİYESİ SANAT GALERİSİ VE SANAT SOKAĞI AÇILIYOR

YUSUF TOLGA ÜNKER

İSTANBUL 

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kısa bir süre önce yapımına başladığı “Sanat Galerisi”ni açmak için gün sayıyor. Van’ın en işlek Caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan Sanat Galerisi pek çok sergi ve sanatsal çalışmalara ev sahipliği yapacak.

Van’ın yeni yıldızı olacak

Van’ın kültür-sanat yaşamında önemli bir yere sahip olacağı şimdiden belli olan “Sanat Galerisi”nin açılışını bölge halkı sabırsızlıkla bekliyor. Kentin kültür-sanat yaşamına böylesi güzel bir yapıyı kazandırmanın haklı gururunu taşıdıklarını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı V. Sinan Aslan, Galeri’nin çok yakın zamanda açılışının yapılarak, hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Sanat Sokağı ile bir bütünlük oluşturacak

Cumhuriyet Caddesi ve “Sanat Sokağı” üzerinde kısa bir süre önce yapımına başlanan “Sanat Galerisi”nin bulunduğu “Sanat Sokağı” da adına yakışır şekilde yeniden düzenlendi. Van’da bir ilk olma özelliğindeki “Sanat Galerisi” ve “Sanat Sokağı”nın, herkese kendini iyi hissettirecek sanatsal çalışmalara imza atacağını belirten yetkililer, çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu belirttiler. 

Sanatsal figür ve temaların ön planda tutulduğu “Sanat Galerisi”, sanatsal aktivitelerin kolaylıkla yapılabileceği pek çok özelliği bir arada bulunduruyor. Yine “Galeri”nin bulunduğu “Sanat Sokağı”nda da yol yenileme çalışmaları, dekoratif aydınlatmalar, peyzaj uygulaması ile sokak boyu cephe tasarımları yapılarak “Sokak ve Galeri”nin bir bütünlük içerisinde olması sağlandı.

Arş. Gör. Yusuf Tolga Ünker

Maltepe Üniversitesi

GSF Grafik Tasarımı Bölümü

Önce Vatan Gazetesi

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