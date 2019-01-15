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Uyanmaya hazır mısın? Kendi hayatının kahramanı ol

Bir uyuyan, hayatın kendine ne ifade ettiğini; kişilere, olaylara, durumlara nasıl baktığını “kurban” rolünden dolayı bilemez. Kişisel Gelişim Uzmanı Şebnem Tacigut’un ilk kitabı “Uyanış Zamanı”, kendine ve hayata evet demeye gönüllü olan herkesi uyanmaya davet ediyor.

Uyanmaya hazır mısın? Kendi hayatının kahramanı ol

Bir uyuyan, hayatın kendine ne ifade ettiğini; kişilere, olaylara, durumlara nasıl baktığını “kurban” rolünden dolayı bilemez. Kişisel Gelişim Uzmanı Şebnem Tacigut’un ilk kitabı “Uyanış Zamanı”, kendine ve hayata evet demeye gönüllü olan herkesi uyanmaya davet ediyor.

15 Ocak 2019 Salı 16:48
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Uyanmaya hazır mısın? Kendi hayatının kahramanı ol

HABER: ENGİN ÇAĞLAR

Şebnem Tacigut’un kendi yaşadıklarından yola çıkarak, farkındalık ve uyanma enerjisi yükleyerek yazdığı “Uyanış Zamanı”, kişinin gerçek özüyle bir olması ve kendini bulması için adeta bir kılavuz niteliğinde…  

Kitabı daha ilk kez eline aldığında kapağında yer alan; “Sen bilinçaltında gerçekten kimsin” sorusuyla sarsılan okuyucu, ilerleyen satırlarda yazar Şebnem Tacigut’un uyarıları ile sık sık karşılaşıyor. Okuyuculara “yaşam yolcusu” olarak seslenen yazar, bu kitabı okuduktan sonra asla bir daha uyuyan olamayağınızı vadederken, aynı zamanda kişilere kendi hayatlarının kahramanı olabilmesinin yolunu gösteriyor.

UYUYAN HERKESİ SUÇLAR, UYANAN KENDİ YAŞAM SORUMLULUĞUNU ALIR

Hayatınızı, insanları suçlayarak, kurban rolünde, yeteneklerinizi kullanamayarak, ezbere yaşıyorsanız; kendi düşünceleriniz, kendi görüşleriniz yoksa, insanlardan ve yakın çevrenizden aldığınız kalıplarla yaşıyorsanız siz karanlıktasınız. Uyanış Zamanı, sizi bu karanlıktan çıkaracak rehber kitabınız olabilir.

“Kitabın her satırını farkındalık bilinciyle sizi uyandırmak için yazdım. Bu kitabı okuduktan sonra sen, hayatın neresinde olduğunu fark ederek bilme haline geçeceksin ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyen yazar, okuyucunun kalbinin, dile getiremediklerini söyleyen tercümanı oluyor. Kitapta, kişilerin uyuyandan uyanana dönüş yolculuğu bölümler halinde ve her bölümün girişine eklenen özgün bir sözle özetleniyor. Kişisel Gelişim Uzmanı olan yazar Şebnem Tacigut, kitapta danışanlarıyla yaptığı terapilerden verdiği örneklerle de “neden uyanmamız gerektiğini” gözler önüne seriyor.

Kitapta, farkındalığın şifanın başlangıcı olduğunu belirten yazar, okuyucularına, “Kurtarıcı içinizde duruyor ve sizi sizden kurtaracak olan sadece sizsiniz. Uyanış Zamanı, ruhsal yolculuğunda en iyi arkadaşın olacak, hayatında kendine ne yaptığını gösterecek ve elinden tutacak. Eyleme geçtiğinde mucizenin ta kendisini sana yaşatacağına söz veriyorum” diyor.

Flora Kitap’tan Kasım 2018’de çıkan “Uyanış Zamanı”, kişisel gelişim kitaplarına düşkün herkesin kısa sürede okuyup bitireceği, okurken kendini ve hayatını sorgulayacağı içten bir kitap. Uyanmamak sadece kaderimizi ertelemek için oynadığımız bir oyun. Önünde sonunda bir gün mutlaka uyanacaksak ertelemeye gerek var mı?

Uyanış Zamanı

Yazar:  Şebnem Tacigut

Yayınevi: Flora Kitap

Basım Tarihi: Kasım 2018

Sayfa Sayısı: 224

Anahtar Kelimeler:
Şebnem TacigutUyanış ZamanıKişisel Gelişim Uzmanı Şebnem Tacigut
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