Uriel Herman Farklı Gözler ile 27 Ağustos’ta Kaş Caz Festivali’nde

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

Karmaşık Orta Doğu ritm ve melodilerine hâkimiyetiyle dikkat çeken dikkat çeken Herman; triosu ile vereceği konserde, son albümü Different Eyes (Farklı Gözler)’ın lansmanı kapsamında, müzikseverleri kendi anılarında eklektik bir yolculuğa çıkaracak. Festival kapsamında gerçekleşecek bu özel akşamda Urial Herman ve triosuna Türk cazseverlerin yakından tanıdığı İsrailli caz trompetçisi Itamar Borochov da eşlik edecek.

Farklı Gözler!

“Hepimizin bir çift gözü var ama görmenin sayısız katmanı var”

Kudüs’ün Sokak Sesleri

Uriel Herman’ın ilk kez Kaş Caz Festivali’nde dinleyicilerin beğenisine sunacağı Different Eyes (Farklı Gözler) albümü müzisyenin anılarına yaptığı yolculuk ile başlıyor. Sanatçının çocukluğunun Kudüs’ün sokak seslerine farklı bir gözle yaptığı bu yolculukta Herman’a aynı sokakların sesiyle büyümüş Borochov eşlik ediyor.

Albümün ikinci bölümü, Bossa Nova'nın öncüsü Brezilyalı sanatçı Tom Jobim (Antônio Carlos Jobim) ve F. Chopin’e saygı duruşu niteliğinde.

Sanatçı albümün üçüncü bölümde ise, kapanmış gözler ardından illüzyon ve hayaller arasından farklı bir göz ile gördüklerini anlatmaya çalışmış. Tıpkı pandemi sebebiyle dünyada iki yıl süren kapanmanın ardından insanların hayata bakışlarının değişmesi gibi. Bu bölümde Uriel’in Hüsnü Şenlendirici için bestelediği ancak pandemi sebebiyle hayata geçemeyen Fantasy isimli eser yer alıyor.

Albüm Uriel’in hayata bakışını geri dönülmeyecek şekilde değiştiren bir başka duygu ile son buluyor. Sanatçı oğlu Nur’un ilk iki yılına eşlik eden bir İsrail ninnisine yaptığı düzenleme ile veda ediyor.

Uriel Herman Hakkında:

Kudüs Müzik Akademisi mezunu olan Uriel Herman; besteciler Prof. Andre Hajdu ve Prof. Michael Wolpe’den kompozisyon eğitimi, dünyaca ünlü piyanist Ilana Vered ve Prof. Assaf Zohar’dan ise piyano eğitimi aldı.

İsrailli Şairlerin Mısralarından Kosta Rika’nın Şaman Ayinlerine

Uriel Herman İsrail'in yılın en iyi 5 albümünden biri seçilen ilk albümü 'Awake'i 2014 yılında yayımladı ve ardından kendi dörtlüsünü kurdu. 'Awake' Nirvana ve Radiohead'in şarkılarının orijinal besteleri ve düzenlemelerinin yanı sıra İsrailli şairler Yehuda Amichai ve Tirza Attar'ın şiirlerine eklenen melodilerden oluşuyor.

Uriel’in 2019’a yayınladığı "Face to Face"i sanatçının orijinal müziğinin yanı sıra David Bowie ve Mordechai Zeira'nın şarkılarına yaptığı eşsiz düzenlemeleri içeriyor. 2022'de yayınlanan 'Different Eyes' Uriel’in 3. solo albümü.

Uriel ve grubuna uluslararası tanınırlığı getiren performans Kudüs'teki Montefiore Yel Değirmeni'nde ("The Windmill Sessions") gerçekleştirilen canlı kayıt oldu. Bu kayıt onları Asya, Avrupa ve ABD'deki caz festivallerinde manşetlere çıkardı.

Uriel ve grubu aralarında The Forbidden City Konser Salonu (Pekin, Çin), Festival Jazz Sous Les Pommiers (Coutances, Fransa), Centro Cultural Kirchner (Arjantin), Stanford Üniversitesi (CA, ABD), Jarasum Caz Festivali (Güney Kore), Taichung Caz Festivali (Tayvan), Festival Eclats d'Email Jazz (Limoges, FR), Duc de Lombards (Paris, FR) ve Kızıldeniz Caz Festivali (Eilat, İsrail) ‘nin de olduğu pek çok yerde konser verdi.

Son yıllarda uluslararası Orkestralarla da işbirliği yapan Uriel, 2017 yılının başında Jazz Quartet ve Orchestra: White Night için bir rapsodi besteledi. Bu parça onun, Kosta Rika'nın ormanlarında babasıyla şamanik bir törene girerken başlayan uzun bir yolculuğun son ürünüdür. 2019 yılında Herman, Jenaer Filarmoni Orkestrası tarafından “The Dialogues” adlı bir caz dörtlüsü ve orkestrası için üç parça yazmak üzere görevlendirildi. Parçalar orkestra ile Weimar'da düzenlenen Jazzmeile Thüringen Festivali kapsamında çalındı.

Genç sanatçı ayrıca, İtalya'da Perugia Müzik Festivali'nde ve Fransa'da Moulin d'Andé Festivali'nde solo piyanist olarak klasik müzik resitallerinde de yer aldı.