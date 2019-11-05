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ÜNLÜ YAZAR AKİF MANAF’tan İSTANBUL TÜYAP’TA İMZA GÜNÜ 

Bireysel gelişimde 64 eserin ünlü yazarı Akif Manaf, 2 Kasım’da İstanbul TÜYAP’ta büyük merakla beklenen “Siyaset Nedir ve Nasıl Yapılır?” kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu. 

ÜNLÜ YAZAR AKİF MANAF’tan İSTANBUL TÜYAP’TA İMZA GÜNÜ 

Bireysel gelişimde 64 eserin ünlü yazarı Akif Manaf, 2 Kasım’da İstanbul TÜYAP’ta büyük merakla beklenen “Siyaset Nedir ve Nasıl Yapılır?” kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu. 

05 Kasım 2019 Salı 12:08
5 Okunma
ÜNLÜ YAZAR AKİF MANAF’tan İSTANBUL TÜYAP’TA İMZA GÜNÜ 

NEVAL KÜTÜK

İSTANBULYazarın 64. Kitabı olan ve A.Z. Kitap’tan çıkan “Siyaset Nedir ve Nasıl Yapılır?” kitabına okurların ilgisi büyüktü. Siyaset konusunu gerekli tüm detayları ile birlikte ele alan ve evrensel bilgiler içeren bu kitabı okuyan herkes siyaset konusundaki bütün sorularına cevap bulacak!

-Siyaset nedir?

-Siyaset dinamikleri nedir?

-Siyaset psikolojisi nedir?

-Siyaset merdiveni nedir?

-Siyaset tohumları nedir?

-Siyaset değişimi nedir?

-Siyaset dünyası nedir?

-Siyaset tutkusu nedir? 

-Siyaset gücü nedir?

-Siyaset sevgisi nedir?

-Siyaset ideali nedir?

Kişisel gelişim meraklılarının yakından takip ettiği, günümüzün en sıra dışı yazarlarından Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret gibi insana dair hemen her konuda 64 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. 

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NEVAL KÜTÜKYazarAKİF MANAFIstanbul Tüyap Kitap Fuarıönce Vatan
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