Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98463
ALTIN
277.277
DOLAR
5.7010
STERLİN
7.3876
EURO
6.3686
26 bin 400 atık kapaktan 'Cumhuriyet' temalı Atatürk mozaiği yaptılar
26 bin 400 atık kapaktan...
Kangal köpekleri 'doğal terapi' sağlıyor
Kangal köpekleri 'doğal terapi' sağlıyor
UNESCO, Kırşehir müziğini tescilledi
UNESCO, Kırşehir müziğini tescilledi
Kalp merkeziyle yılda 20 milyon dolar harcama önlendi
Kalp merkeziyle yılda 20 milyon...
Bursaspor'da kaleciler 'penaltı canavarı'
Bursaspor'da kaleciler 'penaltı canavarı'
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ünlü şair Cumhuriyet Bayramı’nı unutmadı

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız…

Ünlü şair Cumhuriyet Bayramı’nı unutmadı

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız…

01 Kasım 2019 Cuma 12:24
19 Okunma
Ünlü şair Cumhuriyet Bayramı’nı unutmadı

HABER: AZİZ KARATAŞ

15 Temmuz ve Afrin marşlarıyla ve son günlerde Türkiye’ye yönelik tehditlerde bulunarak yaptırım kararları alan ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren bir şiiri kaleme almasıyla da tanınan söz yazarı sanatçı Abdurrahman Delen, Cumhuriyet Bayramı’nı da unutmadı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın isteği üzerine marş yazan ünlü şair Abdurrahman Delen 15 Temmuz, Afrin ve Trump‘tan sonra sözlerini Filat Yazıcı’nın yazdığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel şiirini stüdyoya girerek seslendirdi. “Kutlu olsun Cumhuriyet Bayramı” adını taşıyan şiirde, “Tek başına yedi düveli yendik. Uğruna yüz binlerce şehit verdik. 29 Ekim’de ilan ettik. Kutlu olsun Cumhuriyet Bayramı. Bu topraklarda dökerek al kanı. Düşmandan kurtardık bu vatanı, Ata’mızın bize bir armağanı, Kutlu olsun Cumhuriyet Bayramı. Aziz Milletime Kutlu olsun Cumhuriyet Bayramı” sözleri yer aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.11.2019 05:22
Anahtar Kelimeler:
Söz YazarıCumhuriyet BayramıDonald TrumpAbdurrahman Delen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya Kitap Günleri’nde ziyaretçi rekoru kırıldı
Konya Kitap Günleri’nde ziyaretçi rekoru kırıldı
‘80 Günde Devr-i Alem’ izleyicisiyle buluşuyor
‘80 Günde Devr-i Alem’ izleyicisiyle buluşuyor
UNESCO, Kırşehir müziğini tescilledi
UNESCO, Kırşehir müziğini tescilledi
Gönül Ülkü, ölümünün 3’üncü yılında ‘Bavul’la anılacak
Gönül Ülkü, ölümünün 3’üncü yılında ‘Bavul’la anılacak
Uğur Yücel ile seyirci arasında güldüren diyalog
Uğur Yücel ile seyirci arasında güldüren diyalog
Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu
Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu
Altın Portakal'ın en sıkı takipçleri emekliler
Altın Portakal'ın en sıkı takipçleri emekliler
Samsun'da, 7 bin 400 tarihi eser depolarda bekletiliyor
Samsun'da, 7 bin 400 tarihi eser depolarda bekletiliyor
TÜM SANATÇILAR DERNEĞİ ADANA DA KURULDU!
TÜM SANATÇILAR DERNEĞİ ADANA DA KURULDU!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans