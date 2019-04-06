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Ünlü ressam; Rüyasını gerçekleştirmek için, koleksiyoner arıyor

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Ünlü ressam; Rüyasını gerçekleştirmek için, koleksiyoner arıyor

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:30
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Ünlü ressam; Rüyasını gerçekleştirmek için, koleksiyoner arıyor

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Anadoludaki Nazarlıklar, Etnik Öğeler ve Sembollerden esinlenerek hazırladığı eserleri, özellikle yurt dışındaki koleksiyonerler tarafından yoğun ilgi gören Ressam Mürüvvet Durak, rüyasında gördüğü Göbeklitepe projesini gerçekleştirmek için atölyesinde bulunan bütün eserlerini değerlendirerek projesine destek olacak sanatsever ile yola çıkmak istiyor.

1981 de doğan başarılı işlere imza atan, son dönem, genç çağdaş sanatçılarımızdan ressam Mürüvvet Durak. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünü tamamladıktan sonra, 2004 yılında Pamukkale üniversitesi resim bölümünden mezun oldu. Genç ressam yaklaşık olarak 20 yıldır sürdürdüğü sanat hayatını, Anadolu’da çeşitli yerlerlerde etnik araştırmalar yaparak konseptini Semboller ve Nazarlıklar ile belirlemiştir. Yerelden evrensele tüm geçmiş kültürlerin sembolik, mistik kültürel değerlerine özgü öğeleri kullanarak, kendi özgün yorumuyla bir çok koleksiyonerlerin beğenisini alarak eserleri çeşitli ülkelerde yerli ve yabancı koleksiyonerler tarafından satın alınmıştır. Onuncu kişisel sergisini 2018 de gerçekleştirip, bir-çok karma sergilerde eserleriyle katılmıştır.

“RÜYAMI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM”

Halen İstanbuldaki atölyesinde sanatsal çalışmalarına devam eden güzel ressam, bu aralar oldukça heyecanlı. Bir gece rüyasında görmüş olduğu Dünyanın dikkatini çeken Göbeklitepe’yle ile ilgili bir proje hazırlıklarına başlamış olan Durak, önce Vatan mikrofonlarına; “ Bir sabah heyecanla uyandım, ara ara basından duyduğum Göbeklitepe kazılarını incelemeye hiç fırsatım olmamıştı ama o gece rüyamda, hakkında doğru dürüst hiç bir fikrim olmayan Göbeklitepe kazısının içinde dolaşıyordum ve hemen orada boyalarımla bir resim yapmaya başladım. Uyanınca ilk işim internetten ve gazetelerden Göbeklitepe ile ilgili bulduğum her türlü bilgiyi okumak oldu ve ilk resmimi de yapmaya başladım.” dedi.

“ATÖLYEMDEKİ RESİMLERİ  DEĞERLENDİRİP KENDİME YER AÇMALIYIM”

Göbeklitepe sergisinin ne zaman hazır olacağını sorduğumuz güzel ressam; Son dönemlerim oldukça bereketli geçti ve çok fazla resim yaptım, bu aralar aslında yeni bir sergi açmayı planlıyordum ama gördüğüm bu rüyanın etkisiyle bir an evvel Göbeklitepe sergi projemi hazırlamak istiyorum ama atölyemde adım atacak yer yok , o yüzden atölyemde bulunan bütün resimlerimi sanata destek veren koleksiyoner kişi veya kişilerin tek seferde satın alması durumunda, çalışma alanım daha çok rahatlayacak, daha özgür düşünme ve projeme odaklanarak hareket etme şansım olacak, işte o zaman Göbeklitepe sergisini çok kısa zamanda hazırlar ve sergileme imkanı bulurum, diyen Durak,  Eski eserlere yoğun ilgisi ve mistik öğeler, semboller, inançlar üzerine çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle, İkinci üniversitesite olarak Kültürel Miras bölümünde okumaya devam ediyor. Genç ressam; sanat hayatı boyunca, resimlerinde kullandığı  sanat üslubuna  farkli bir ruh katmak adına bu bölümde merak duyduğu, Anadolu’nun dünya tarihini derinden inceleme fırsatını da yakalamış.

BİR ANADOLU SANATÇISI OLARAK BU PROJEMLE 

GÖBEKLİTEPE’Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TANITMAYI GÖREV BİLİYORUM

Oldukça heyecanlı görünen Durak; Ülkemizde var olması nedeniyle, şanslı bir kültür mirasçısı olarak Göbeklitepeyi en iyi şekilde tanıtacak olan resimlerimle, bu projeye destek olacak sanatseverlerin dikkatini çekmek istiyorum. Bu ülkemizi tanıtmak, kültürel, tarihi değer taşıyan eserlerimizi ve müzelerimizi korumak adına farkındalık uyandırmak vatandaşlarımızı ve dünyadaki tüm insanları bilinçlendirmek adına, bir Anadolu sanatçısı olarak bunu görev biliyorum. Sanatseverlerin koleksiyonerlerin kültürel organizasyonlara destek vermesi adına bilinçlenmesi açısından, sanatçılar için de çok önemli bir adımdır ve destektir. “Dedi. Atölyesinde  boya kokuları içinde gerçekleştirdiğimiz bu söyleşi sırasında güzel ressamımıza oğlu Ege ile birlikte gösterdikleri konukseverlik için çok teşekkür ediyorum. Dilerim en kısa zamanda Göbeklitepe projeni bitirip sergilersin ve ben büyük bir zevkle onun da haberini yaparım.

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Anahtar Kelimeler:
Ressam Mürüvvet DurakMürüvvet DurakAnadolu Güzel Sanatlar
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