Ünlü Oyuncu Tayfun Sav’a Yaşam Boyu Onur Ödülü

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen ‘‘İş ve Kariyer Ödülleri’’ töreninde sinemadan ve televizyon dünyasından yakınen tanıdığımız ünlü tiyatro oyuncusu Tayfun Sav Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü. Gece ile alakalı olarak; Bu ödüller biz sanatçılar için çok değerliler, bu sayede her türlü imkansızlıklara ramen, her türlü zorluklara ramen yine de bu mesleği yaptığımız için sevinmemize vesile oluyorlar. Bana bu ödülü layık gören organizasyon jurisine de çok teşekkür ederim. Dedi. Ödülü aldıktan sonra salonda bulunan misafirler tarafından sık sık hatıra fotoğrafı için gelen talepleri geri çevirmeyen Sav bol bol kameralara gülümseyerek poz verdi.