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Ünlü Onkolog Tayfun Hancılar Yeni Kitabını Çıkardı

Çıkardığı albümlerle ve müzisyen kimliğiyle rockstarbaşhekim olarak da tanınan ünlü onkoloji uzmanı Dr. Tayfun Hancılar, 32 yıllık onkolog olarak kanser hastaları için başucu niteliğinde olan ''Kanser Bitti! Ya Şimdi'' isimli kitabını çıkardı.

16 Mart 2023 Perşembe 12:41
Ünlü Onkolog Tayfun Hancılar Yeni Kitabını Çıkardı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Geçtiğimiz günlerde sekiz onkoloji uzmanının bir araya gelerek kanser hastaları için seslendirdiği ve büyük beğeni ile karşılanan ‘’Yalnız Değilsin’’ şarkısının söz ve müziğini yazan ünlü onkolog Dr.Tayfun Hancılar, kanser hastaları için bir başucu kitabı yazdı. ‘’Kanser Bitti! Ya Şimdi’’ kitabı aslında kanser hastaları kadar sağlıklı yaşam amaçlayanlar için de bir rehber…‘’Yazılmış birçok kanser kitabı, kanser tedavileri ve beslenme üzerine bilgiler içeriyor. Oysa bu kitap kanser hastalarının tedavileri sonlandıktan sonra nasıl yaşamaları gerektiğine dair bir yol haritası’’ diye tanımlıyor kitabını Dr. Tayfun Hancılar.

Genelinde tedaviler esnasında yakın çevreleri ve doktorları tarafından bir koruma alanı içinde yaşayan hastalar tedavi bittikten sonra aslında daha zor bir sürece ve çoğunlukla daha yalnız başlıyorlar. Ve akıllarında doğal olarak çok sayıda soru işareti ile… Bu kitapta olabildiğince az tıbbi terimler kullanılarak kanser hastalarının nasıl yaşamaları gerektiğine dair tavsiyelerde bulundum'' diyen Tayfun Hancılar; '' Nasıl spor yapacaklarından, cinsel hayatlarını nasıl düzenleyeceklerine ve elbette nasıl besleneceklerine kadar, Aynı zamanda cep telefonları, stres, güneş kremleri gibi güncel ve aslında toplumun genelini ilgilendiren konularda da ciddi bilgiler var.

Önlüklü Mesafeli Doktor Değil, Yanlarındaki Dost Olmaya Çabalıyorum

‘’Bu kitabı gereksiz ve karmaşık bilgilerden arındırarak ve lafı dolandırmadan, en net, en anlaşılır şekilde yazmaya çalıştım. Masanın diğer yanındaki ciddi beyaz önlüklü doktor değil, yanlarındaki dostları olmaya çalıştım’’ diye anlatıyor kitabını.Kitapta aynı zamanda daha önce kanser tedavisi görmüş kanser hastalarının ilk ağızdan tedavi sonrası yaşadıkları süreçleri içeren mektuplar var. Mektuplarda kanser hastalığını yaşayan hastaların tedavi bitiminden sonra hissettikleri ve yaşadıkları anlatılıyor.
‘’Kanser Bitti! Ya Şimdi ‘’kitabı kanser tedavisi olanlar kadar sağlıklı yaşamaya önem verenler için de tavsiye ediyorum..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dr. Tayfun Hancılar
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