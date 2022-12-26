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ÜNLÜ ÇOCUK OYUNCULAR BU KEZ TİYATRO SAHNESİNDE

“MİLA VE MÜZİĞİN DAHİ BESTECİLERİ” TELEVİZYONUN ÜNLÜ ÇOCUK OYUNCULARI BU KEZ TİYATRO SAHNESİNDE…

26 Aralık 2022 Pazartesi 12:24
ÜNLÜ ÇOCUK OYUNCULAR BU KEZ TİYATRO SAHNESİNDE

Sanatın mutlu eden yönünün, çocukların dünyasında nasıl bir sihir olduğunu ve gerçek sihir olan sevginin gücünü anlatan müzikli çocuk oyunu…

Başarılı oyuncu Bilal Çatalçekiç tarafından kurulan Alpi Çocuk Tiyatrosu’ndan yeni bir müzikli, danslı çocuk oyunu; “Mila ve Müziğin Dahi Bestecileri.”

Birçok dizide başarıyla oynayan televizyonun ünlü çocuk yıldızları bu kez tiyatro sahnesinde bir müzikalde boy gösteriyor.

Gerçek Sanat Atölyesi’nin yapımcılığında provalarına başlanan oyunda, LavinyaÜnlüer, Esat Polat Güler, Alihan Türkdemir, Taha Sönmezışık ve gazeteci Mukaddes Kaya rol alıyor.

“Mila ve Müziğin Dahi Bestecileri”, oyunu Mila’nın hayal dünyasının derinliklerine doğru yol aldığımız, sanatın mutlu eden yönünün çocukların dünyasında nasıl bir sihir olduğunu, gerçek sihrin sevgi dolu bir kalpten geçtiğini ve öğrenmenin çocukları ne denli mutlu ettiğini anlatıyor.

Dünyaca ünlü Klasik müzik bestecileri Mozart, Bach ve Beethoven’ın anlatıldığı bu oyunda müziği çok seven Mila, bu ünlü bestecilerle rüyasında buluşuyor.

Çocuklarınöğrenerek ruhlarını beslediklerini, sevgiyle güvende olma hissini ve sanatla kültürünü arttırmanın önemini anlatan oyun, hayal edebilme gücünü, kaybetmeyen, eğitimli, kültürlü ve mutlu çocuklarımızın geleceğin umut ışıklarını yakmaları için perdesini müzikal bir anlatımla açıyor.

Müzik, dans ve eşsiz ışık tasarımıyla birleşen bu güzel oyunumuza tüm çocuklarımızı ve büyüklerimizi bekliyoruz.

Gösterim tarihleri:

21 Ocak 2023 Saat 13.00 / 15.00 TrumpTowers-Mecidiyeköy

22 Ocak 2023 Saat : 13.00 Beylikdüzü AKM Salonu

11 Şubat 2023 Saat 13.00 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Bilet linki: https://www.biletix.com/etkinlik-grup/351212672/ISTANBUL/tr

KÜNYE

Yazan: Bilal Çatalçekiç

Yönetmen:Bilal Çatalçekiç

Yapım: Gerçek Sanat Atölyesi

Koreograf: Pınar Ataer

Işık Tasarım: Mustafa Türkoğlu

Oyuncular: LavinyaÜnlüer,Esat Polat Güler,Alihan Türkdemir,Taha Sönmezışık,Mukaddes Kaya

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bilal ÇatalçekiçAlpi Çocuk TiyatrosuMila Ve Müziğin Dahi Bestecileri
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