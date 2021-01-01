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UNESCO UYARDI

 10 MİLYON KİŞİ İŞİNİ KAYBEDEBİLİR

01 Ocak 2021 Cuma 16:45
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UNESCO UYARDI

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

UNESCO, pandeminin sert şekilde vurduğu sanat dünyasındaki zor duruma dikkat çekti. Örgüt, sinemada 10 milyon kişinin işini kaybedebileceğini söylerken, müzik dünyasının sırtına binen yükün ise 10 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde 79 milyon kişiye bulaşırken, 1.7 milyondan fazla kişi de hayatını kaybetti. Salgına karşı aşı geliştirilse de virüsün yarattığı tahribatın hızlıca ortadan kalkması zor görünüyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) salgının derinden vurduğu sanat dünyasındaki kritik tabloya dikkat çekti. ‘’Sanat Covid-19’un etkilerine karşı hayatta kalmaya çalışıyor’’ diyen UNESCO, sinema endüstrisinde yaklaşık 10 milyon kişinin işini kaybedebileceğini öne sürdü.

YARI YARIYA AZALTILABİLİR

Dünya genelinde yapılan araştırmalar neticesinde elde ettiği veriler, yalnızca sinema dünyasıyla sınırlı değil. UNESCO, aylarca kapalı kalan müze ve sanat galerilerindeki çalışanların tehlikede olduğunu, sayının yarı yarıya azaltılabileceğini aktardı.

UNESCO, müzik sektöründe 6 ay boyunca konser düzenleyememenin maliyetinininde 10 milyar doları bulabileceğini vurguladı. Global ölçekteki yayıncılığın ise yüzde 7.5 düşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Unesco Genel Direktörü Audrey Azoulay,’’Sektör 30 milyon kişiye iş sağlıyor. Bunlar hayatta kalmakta zorlanıyor ve bizim yardımımıza ihtiyacı var’’ ifadelerini kullandı.

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UNESCOUyardıönce VatanNEDRET HOTUN
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