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Umuda ve mutluluğa giden yolculuk

İlk kitabıyla edebiyat dünyasına iddialı bir giriş yapan Sezin Karameşe’nin merakla beklenen ikinci romanı; “On Dün Önceki Kız” İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

06 Nisan 2023 Perşembe 10:39
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Umuda ve mutluluğa giden yolculuk

İSTANBUL- Sezin Karameşe, binlerce okura ulaşan Otuz Yedi’nin ardından yine olağanüstü bir kurguyla edebiyatseverlerin karşısına çıkıyor. İkiz kardeşinin ölümünden sonra hayatı altüst olan Leyla’nın geçmişini değiştirmeye çalışmasını konu alan; “On Dün Önceki Kız” kitabı, hikâyeye örülmüş ince duyguları ile okuyucuyu; mazinin ve bugünün arasına hapsetmeye hazırlanıyor.

Büyük bir buhran içinde intiharı düşünürken, parapsikolojik deneyimler sunan bir tedavi merkezine rastlayan Leyla’nın hikâyesini ele alan Sezin Karameşe, kazada kaybettiği kardeşinin gölgesinde kalan ve psikolojisi bozulan annesini diğer yandan kendini alkole veren babasıyla oldukça karanlık günler geçirmesini ve ölüm seçeneğini düşünmeye başlamasını duygu dolu bir dil ile anlatıyor. Geleceğe gittiğinde mutlu olduğu güzel bir an gören Leyla, ölüm fikrini aklından atmayı başarıyor ancak bugüne geri döndüğünde hiçbir şeyin göründüğü kadar kolay olmadığını fark ediyor ve aşk ile dostluk arasında gidip geleceği zorlu bir sınava tabi tutuluyor. Seçimleriyle karşı karşıya kalan ana karakterin, bildiğimiz kavramlara bambaşka gözle bakmamıza yol açacak yolculuğu; Sezin Karameşe’nin kalemi ile insana dair en saf duygu aktarımıyla veriliyor. 

Kelebek etkisi çerçevesinde kurgulanan; “On Dün Önceki Kız”, her satırda heyecanı artıran ve beklenmedik sonuyla şok etkisi yaratan soluksuz bir roman olarak, okuyucunun karşısına çıkıyor.

HABER: MERVE ELÇİ 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
On Dün Önceki Kız
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