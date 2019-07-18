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“Ulusların Esintisi” Sergisi Neta Art Sanat Galerisi’nde...

Neta Art Sanat Galerisi, Küratörlüğünü Yeganeh Soltani ve Mohsen Zadeh’in yaptığı 4 farklı ülke ile 3 farklı kültürden 60 Sanatçının katıldığı Uluslararası “Ulusların Esintisi” adlı Karma Resim Sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor. 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide, sanatçıların çok sayıda eseri katılımcı sanatseverler tarafından beğeni aldı. 

“Ulusların Esintisi” Sergisi Neta Art Sanat Galerisi’nde...

Neta Art Sanat Galerisi, Küratörlüğünü Yeganeh Soltani ve Mohsen Zadeh’in yaptığı 4 farklı ülke ile 3 farklı kültürden 60 Sanatçının katıldığı Uluslararası “Ulusların Esintisi” adlı Karma Resim Sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor. 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide, sanatçıların çok sayıda eseri katılımcı sanatseverler tarafından beğeni aldı. 

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:51
120 Okunma
“Ulusların Esintisi” Sergisi Neta Art Sanat Galerisi’nde...

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Sanata gönül vermiş İranlı sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

İran’ın hemen hemen her bölgesinden sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer.

Çok sayıda sergiye de katılmış olan sanatçıların sergisi, 20 Temmuz gününe kadar İstanbul-Kadıköy’deki Neta Art Sanat Galeri’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Sergide Eserleri Olan İranlı Sanatçılar

Afsaneh Rahbari (afrooz), Anoushe Asgari Farahani, Arezoo Afzalian, Arezu Rasti, Ataman Oğuz, Atefeh Rahimian, Ayfer Tutkan, Bahar Samimi, Bakhita Mubarak al sadah, Darya (Fatemeh) Emami, Elham Sadat Farzanmehr, Elmira Asl, Elnaz Herischi, Eman Alsulaiti, Esmaeil Limooni, Fatemeh ( Farzaneh) Azizpour, Fatemeh Soltanmohamadi, Fatemeh Talebi, Fatma Alnaimi, Foz Saif, Gizem Bezirci, Hannaneh Hadipour, Hilal Dökmen, Hoonaz Afaghi, Kamelia Rajabi, Kiana Amirmazaheri, Kianoosh Hatefi, Lila kangarlou, Mahnaz Arjomandkhah, Mandana Mina, Mansoreh Sabetipour, Maryam Jannati, Maryam Mohammad Almaadhadi, Maryam nouri, Melina Ghaemiardakani, Nadia Javdani Yekta, Negar Hassanpour, Negin Rouhbakhsh, Noof Ali, Parisa Feyzollahi, Parisa (Sedigheh) Ghasemi, Pegah Cheshmi, Rasha Al Sulaiti, Reem Alobidaly, Sahar Beigi, Samira Alborzkouh, Sara İbrahim Al-sayed, Sedigheh Fakharian, Sepideh Mashayekhi, Shaghayegh Davachian, Shahia Esmailpoor, Sholeh Ahmadipour, Şehnaz Yılmaz, Şimal Bilgiç, Zehra Soltanloo, Zinat madadi, Zohreh Samadbin 

Uluslarararası Sergisinin Onur Konukları...

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Neta Art Sanat Galerisi’nde, Küratörlüğünü Yeganeh Soltani ve Mohsen Zadeh’in yaptığı 4 farklı ülke ile 3 farklı kültürden 60 Sanatçının katıldığı Uluslararası “Ulusların Esintisi” adlı Karma Resim Sergisinin bu ülkelerin üst düzey devlet adamları olan Katar Başkonsolosu Mansoor bin Abdullah al Sulaitin, İran Konsolos Kültür Müşteşarı Kourosh Moghtaderi ve Katar Kültür Merkezi Genel Müdüdürü Dr. Khalid bin Ibrahim al Sulait ziyaret ettiler. 10 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen serginin  açılışının akabinde, 11 Temmuz günü yapılan ziyaretlerinde sergideki sanatçıların birbirinden güzel eserleri onur konukları tarafından takdirle karşılandı. 

Serginin yapıldığı tarihin akabinde serginin eserlerini ziyaret eden ülkelerinin Türkiye’deki üst düzey temsilcileri bu tür faaliyetlerin gelecekte de daha yaygın bir şekilde büyümesi için her türlü desteği vereceklerini beyan ettiler. Ayrıca; Neta Art Sanat Galerisine de uluslararası sanatçıların eserlerinin serilenmesinden dolayı memnun ve onur duyduklarını ifade ederek teşekkürlerini bildirdiler ve geleceğe dair projelerindeki  çalışmalarına kendilerinin de katkıda bulunacaklarına söz verdiler.

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