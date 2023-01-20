Uluslararası Sanatçı Andreas Georgiadis’in “Geri Dön / Konstantinos Kavafis’e İthaf” Sergisi Açıldı 

İSTANBUL

SEVGÜL EROĞLU

Beynelmilel bilinirliğe sahip ve dünyanın dört bir köşesinden koleksiyonerleri olan Andreas Georgiadis'in sanatçısı olduğu Istanbul Concept’deki ikinci solo sergisi “Geri Dön/Come Back”in açılışı; Yunanistan Başkonsolos Vekili Stavros Christodoulidis, Yunanistan Ticaret Ataşeliği Ekonomik ve Ticari İşler Müsteşarı Apostolos Digbasanis, Basın Danışmanı Yorgos Mamalos ve diğer konsolosluk yetkililerinin yanı sıra, koleksiyonerler ve iş dünyasından da değerli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Açılıştan hemen önce düzenlenen ön gösterimde ise sanatçı Georgiadis’in ünlü şair Konstantinos Kavafis’in şiirlerinden aldığı ilhamla yarattığı eserlerinin detaylı anlatımına, tiyatro sanatçısı ve yönetmen Ersin Umulu’nun okuduğu Kavafis şiirleri eşlik etti. Resim sanatıyla şiir harmanlandı ve izleyiciler Kavafis’in şiirsel evrenine Andreas Georgiadis'in resimleri ile şahitlik ettiler.

Yunanistan ile İstanbul Arasında Sanat Köprüsü

Zengin bir yerel ve uluslararası sanatçı-tasarımcı portföyüne sahip Istanbul Concept’in bünyesindeki sanatçılardan Andreas Georgiadis’in edebiyat dünyasının kilometre taşlarından şair Kavafis’e ithaf ettiği “Geri Dön / Come Back” sergisinin dünya prömiyeri geçtiğimiz yaz Istanbul Concept kurucusu Işık Gençoğlu ve Türkiye'den koleksiyonerlerinin de katılımıyla Atina'da, çok özel ve önemli bir müze olan Gennadius Kütüphanesi’nde yapılmış ve 17 Ocak'ta İstanbul'da buluşmak üzere sözleşilmişti. Şair Kavafis’in bir zamanlar babasının ve büyükbabasının da yaşadığı İstanbul’a 1882-1885 yılları arasında yerleştiğinde, ilk kez şiir yazmaya burada başlaması; ressam Georgiadis’in İstanbul’daki ilk solo sergisinin tamamen İstanbul üzerine resimlerden oluşması; her iki sanatçının da İstanbul hayranlığı; Yunanistan ile İstanbul arasında özel bir sanat köprüsü oluşturan bu sergiyi daha da anlamlı kılıyor.

Geri Dön / Come Back

Tüm eserlerin kâğıt üzerine mürekkeple Kavafis’in şiirsel evreninden göndermelerle üretildiği sergi ismini şair Konstantinos Kavafis’in Come Back isimli şiirinden alıyor. Andreas Georgiadis’in fırçalarıyla bizi Kavafis’in ayak izlerini takip edercesine İskenderiye’ye götürdüğü sergideki eserler, şair ve hayatı ile olduğu kadar Kavafis'in şiirlerinin önde gelen karakterleriyle de diyalog kurmaya çalışıyor. Georgiadis, tamamen kişisel bir tarzda, yarı saydam ve ton geçişleriyle zengin, genellikle metafiziksel bir ışık yaratıyor; yoğun ve katı gölgenin sanatsal macerasının sakin sularına nüfuz etmesine, bu macerayı sembolizm ve belirsizlikle rahatsız etmesine izin veriyor. Kavafis’in yaşamının mekânları ve yolları, yokluk ve telkinin şiirsel atmosferler ve metaforik sembolizmler oluşturduğu, aynı öykülerin farklı yorumlarını öneren bir hatırlama coğrafyası yaratıyor.

Andreas Georgiadis’in, ölümünden neredeyse bir asır sonra Yunan şair Konstantinos Kavafis’e adeta saygı duruşu niteliğindeki sergisi Geri Dön / Come Back, 12 Şubat’a kadar pazartesi hariç her gün saat 12:30-19:00 arası Tomtom Mahallesi Nur-u Ziya Sokak’taki Istanbul Concept Gallery’de izlenebilir.

Sanatçı Andreas Georgiadis hakkında:

1972'de Selanik'te doğan Andreas Georgiadis, George Rorris'ten resim, Atina'daki Grafik Sanatlar ve Sanatsal Çalışmalar Okulu'nda grafik tasarım ve Fransa, Orleans'da illüstrasyon eğitimi aldı.

Yunanistan'da ve denizaşırı ülkelerde 13 kişisel sanat sergisi açtı ve önemli ödüller kazandı. Eserleri müzeler, kamu ve özel koleksiyonlar tarafından satın alınan sanatçının resimli kitapları ve plak kapağı tasarımları da mevcut.

Bir set tasarımcısı olarak, B. ve E. Goulandris Vakfı'nın yanı sıra Gennadius Kütüphanesi, Kiklad Sanatı Müzesi, Benaki Müzesi ve başka yerlerdeki birçok serginin tasarımına yardımcı oldu. Ayrıca tiyatroda set ve kostüm tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Mikri Arktos yayınlarının sanat ekibinin başındadır.

Sanatçı yaşamını ve çalışmalarını Atina'da sürdürmektedir.

Şair Konstantinos Kavafis hakkında

(17 Nisan 1863- 29 Nisan 1933)

Çağdaş Yunan edebiyatında kendine özgü bir şiir dili yaratan şair Konstantinos Kavafis 70 yaşında doğduğu şehir İskenderiye’de hayata veda etmiştir. Ailesiyle bir süre İngiltere’de yaşamış, eğitimini de burada almıştır. Babadan kalan şirketin 1876 buhranı sonrasında batmasıyla İskenderiye`ye geri dönmüş, bu kez burada patlak veren İngiliz-Mısır savaşı nedeniyle bir zamanlar babasının yaşadığı İstanbul’a geçmiştir. İstanbul’da bulunduğu 1882-1885 yıllarında, Bizans ve Helen tarihini incelemiştir. İskenderiye’ye döndükten sonra gazetecilik, kâtiplik, borsa simsarlığı gibi işler yapmış, bir yandan da şiir yazmaya devam etmiştir. Uzunca bir süre şiirlerini geniş sayfalar halinde ve sadece yakın arkadaşları için yayınlamış, ilk beğenileri İskenderiye'deki Yunan topluluğu içinden almıştır. Şiirlerinin ilk yayımlanışı 1903'te Yunanistan’da olmuştur. Üslubu o zamanki ana akım Yunan şiirinden önemli ölçüde farklı olduğu için o dönem pek tanınmasa da yine de bir yıl sonra 14 şiirden oluşan ilk kitabını çıkarmıştır. 1910’da birinci kitabını 12 şiir ekleyerek yeniden yayımlamış, 1911’den ölümüne dek şiirleri dergilerde yer almıştır. En önemli şiirlerini 40 yaşından sonra yayımladığı için kendisini "yaşlılığın şairi" olarak nitelendiren Kavafis’in 154 şiiri toplu olarak 1935’te, bütün şiirleri ise 1963’te kamuya sunuldu.

Helen kültürü ile beslenmiş; buhranlar, savaşlar, ekonomik sıkıntılarla iç içe yaşamış şairin eserlerinde tarihe, aşka, politikaya, toplumsal yanlışlara göndermeler olduğu gibi aşk, tutku ve ilham arayışını da görmemek mümkün değildir.