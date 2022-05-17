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ULUSLARARASI 3. ALTIN KALİTE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Crazy Prodüksiyon ailesinden Life dergisinin ev sahipliğinde Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar tarafından düzenlenecek olan gecede 2022 yılında alanında en kaliteli isimler 25 Mayıs tarihinde Dedeman Otel'de düzenlenecek gecede ödüllendirilecek.

17 Mayıs 2022 Salı 10:57
ULUSLARARASI 3. ALTIN KALİTE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

HABER: AZİZ KARATAŞ

Crazy Prodüksiyon ailesinden Life dergisinin ev sahipliğinde Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar tarafından düzenlenecek olan gecede 2022 yılında alanında en kaliteli isimler 25 Mayıs tarihinde Dedeman Otel'de düzenlenecek gecede ödüllendirilecek.

Crazy Prodüksiyon ailesinden Life dergisinin ev sahipliğinde Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar tarafından düzenlenen gecenin sunuculuğu ünlü sanatçılar Özlem Yıldız ile Şenol İpek yapacak. Törende birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Sürpriz isimlerin davet edildiği gecede sanatçılar şarkılarını seslendirecek. Gecede ayrıca 2022 yılında başarılı isimlere kalite ödülü verilecek. Gecenin önemli anları Crazy Life dergisinde yayınlanacak.

Tören için uzun süre çalışma yaptıklarını belirten Hülya Yanıkdağ ile İlker Bekar, “Bu muhteşem gala gecesinde birbirinden değerli iş insanları ve basın mensupları yer alırken aynı zamanda gecenin sürprizleri de devam edecek. Mini konserlerle sürpriz sanatçılarımız sahne alacaklar" dedi.

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ULUSLARARASI 3. ALTIN KALİTE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR
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