ULUSAL YARIŞMA FİLMLERİ AÇIKLANDI

HABER: NEDRET HOTUN



Bu yıl online gösterimlerle yapılan 40. İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma filmleri açıklandı. 1 Nisan - 29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen festivalde, birbirinden iddalı 13 film ödüle uzanmak için yarışacak.

Festivalin, Ulusal Yarışma Jürisi'nde, aynı zamanda başkanlık yapacak olan yönetmen Tolga Karaçelik, oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel yer alıyor. Film gösterimleri, plana göre 20-29 Mayıs tarihleri arasında hem online, hem salon gösterimleriyle izleyiciyle buluşacak ama pandemi şartları nedeniyle sadece online gösterim düzenlenecek.

İşte 40. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma filmleri:



Av / Emre Ak

9,75 / Uluç Bayraktar

Sardunya / Çağıl Bocut

Bir Nefes Daha / Nisan Dağ

Beni Sevenler Listesi / Emre Erdoğdu

Yeniden Leyla / Barış Hancıoğulları

Zîn ve Ali’nin Hikâyesi / Mehmet Ali Konar

Af / Cem Özay

Çatlak / Fikret Reyhan

Cemil Şov / Barış Sarhan

İnsanlar İkiye Ayrılır / Tunç Şahin

Dirlik Düzenlik / Nesimi Yetik

Sen Ben Lenin / Tufan Taştan