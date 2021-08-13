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ULUSAL BURSA FOTOĞRAFÇILAR MARATONU ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu’nda en güzel fotoğrafları çekerek derece elde eden fotoğrafçılar ödüllendirildi.

13 Ağustos 2021 Cuma 16:54
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ULUSAL BURSA FOTOĞRAFÇILAR MARATONU ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

NEDRET HOTUN

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Tarihi Hanlar Bölgesi ve İpek’ başta olmak üzere kentin değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlediği Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu’nda en güzel fotoğrafları çekerek derece elde eden fotoğrafçılar ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘2021 Hanlar Bölgesi ve İpek yılı” etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu’nun ödül töreni Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile düzenlendiği Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu, 2-3-4 Temmuz’da yapılmış ve sonuçlar da 10 Temmuz’da açıklanmıştı. Türkiye’nin 23 farklı ilinden 300’e yakın fotoğrafçının katıldığı yarışmada İzmir’den Hasan Uçar, ‘iplik yapımı’ adlı fotoğrafıyla birinci, İstanbul’dan Deniz Kalaycı ‘Dua’ adlı fotoğrafıyla ikinci, yine İstanbul’dan Ahmet Mücen de ‘ipek halı dokuması’ adlı fotoğrafıyla üçüncü olmuştu. Yarışmada 3 mansiyon, 1 kurum özel ödülü ve 1 jüri özel ödülünün yanında 40 fotoğraf da sergilemeye değer görülmüştü.

Tanıtım için önemli araç

Maratonun ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın sahip olduğu tarihi değerlerin bilinmesi, tanınması ve dünyaya tanıtılması konusunda fotoğrafın çok önemli bir araç olduğunu söyledi. Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu sonucunda oluşan arşivin, Bursa’nın birikiminin geleceğe yansıtılması adına çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Biz özellikle gençlerimizin en az bir spor ve bir sanat dalıyla uğraşmasını istiyoruz. Bazen kitaplar yazarsınız, çok şeyler konuşursunuz hiçbir şey ifade etmez ama bir tane fotoğraf adamı alıp kilometrelerce öteye götürür. Yani bir merak uyandırır. İnsana ‘benim burayı kesinlikle görmem lazım’ dedirtir. Ben maratona katılıp, derece alan tüm fotoğrafçılarımızı tebrik ediyorum” dedi.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş da pandeminin zor koşullarına rağmen yıllar sonra fotoğrafçıların Bursa’da bir araya gelebilmesine imkan sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren fotoğrafçılar ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı. Yarışmanın birincisi 10 bin TL, ikincisi 6 bin TL ve üçüncüsü de 4 bin TL ile ödüllendirildi. 3 adet mansiyona 2 biner TL, 1 adet Kurum Özel Ödülüne 2 bin TL, 1 adet Jüri Özel Ödülüne 2 bin TL ve sergilemeye değer görülen 40 esere de 500’er TL para ödülü verildi.

Başkan Aktaş ve davetliler daha sonra maratonda derece elde eden fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Önce Vatan Gazetesi

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NEDRET HOTUNBursaFotoğrafçılar MaratonuödülSahipönce Vatan
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