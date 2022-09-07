Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.396,47
ALTIN
1.003,51
DOLAR
18,23
STERLİN
20,92
EURO
18,14
KTO Karatay Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alıyor
KTO Karatay Üniversitesi 5...
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
BDDK 30 idari personel istihdam edecek
BDDK 30 idari personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

UKRAYNA FAHRİ KONSOLOSU GÖRKEM ŞEHSUVAR’DAN  KUTLAMA MESAJI

07 Eylül 2022 Çarşamba 14:30
UKRAYNA FAHRİ KONSOLOSU GÖRKEM ŞEHSUVAR’DAN  KUTLAMA MESAJI

HABER: NEDRET HOTUN

Ukrayna Fahri Konsolosu Görkem Şehsuvar, Ukraynalıların 24 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 31’nci yılını idrak ettikleri önemli günün, bu yıl her zamankinden çok daha değerli bir hale geldiğini vurgulayan Şehsuvar, ‘Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkan Türkiye, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. Bundan tam 100 yıl sonra bugün de Ukrayna, egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için onurlu bir mücadele veriyor. Rusya’nın işgal girişimi karşısında Ukrayna ordusu ve halkının ülkelerini korumak için verdikleri mücadeleyi desteklediğimizi ve yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum’ açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin her köşesinde binlerce Ukraynalı misafiri Türkiye’de barındırmaktan onur duyduklarını açıklayan Görkem Şehsuvar, “Ukrayna Bursa Fahri Konsolosluğu olarak, savaştan maddi ve manevi olarak etkilenen Ukraynalı misafirlerimizin problemlerini çözüme kavuşturmak için sergilediğimiz çabayı arttırarak sürdüreceğiz. Bu süreçte Türkiye ve Ukrayna halkları arasındaki destek ve dayanışmanın ise tüm dünyaya örnek olabilecek bir nitelik kazandığını mutlulukla görüyorum. Türk halkının Fahri Konsolosluğumuza ilettiği yardım etme taleplerine ve Ukrayna'ya olan candan desteğe hemen her gün bizzat şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün, Ukrayna’nın bağımsızlığının 31. yıldönümü vesilesiyle, Kırım dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarının bir an önce özgürlüğe kavuşması temennisini yineler, saygılarımı sunarım’ diyerek sözlerini noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
UKRAYNA FAHRİ KONSOLOSU GÖRKEM ŞEHSUVARDAN  KUTLAMA MESAJI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MABEL MATİZ’DEN YENİ ŞARKI ‘FAN’
MABEL MATİZ’DEN YENİ ŞARKI ‘FAN’
ANNE KIZ ÇOK YAKIŞTILAR
ANNE KIZ ÇOK YAKIŞTILAR
EROL EVGİN İLE 100. YIL COŞKUSU
EROL EVGİN İLE 100. YIL COŞKUSU
YILIN EN ÇOK İZLENEN FİLMLERİ BELLİ OLDU
YILIN EN ÇOK İZLENEN FİLMLERİ BELLİ OLDU
GALATAPORT İSTANBUL 100 BİNİNCİ MİSAFİRİNİ AĞIRLADI
GALATAPORT İSTANBUL 100 BİNİNCİ MİSAFİRİNİ AĞIRLADI
DEV KUKLALAR İSTANBUL SOKAKLARINDA
DEV KUKLALAR İSTANBUL SOKAKLARINDA
Doğa tanrısı 'Dionysos', 92 yıl sonra ilk kez sergide
Doğa tanrısı 'Dionysos', 92 yıl sonra ilk kez sergide
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI YAZARDAN YENİ KİTAP: TESLİMİYET PSİKOLOJİSİ
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI YAZARDAN YENİ KİTAP: TESLİMİYET PSİKOLOJİSİ
SAKÜDER’DEN 30 AĞUSTOS SERGİSİ
SAKÜDER’DEN 30 AĞUSTOS SERGİSİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول