UKRAYNA FAHRİ KONSOLOSU GÖRKEM ŞEHSUVAR’DAN  KUTLAMA MESAJI

HABER: NEDRET HOTUN

Ukrayna Fahri Konsolosu Görkem Şehsuvar, Ukraynalıların 24 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 31’nci yılını idrak ettikleri önemli günün, bu yıl her zamankinden çok daha değerli bir hale geldiğini vurgulayan Şehsuvar, ‘Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkan Türkiye, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. Bundan tam 100 yıl sonra bugün de Ukrayna, egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için onurlu bir mücadele veriyor. Rusya’nın işgal girişimi karşısında Ukrayna ordusu ve halkının ülkelerini korumak için verdikleri mücadeleyi desteklediğimizi ve yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum’ açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin her köşesinde binlerce Ukraynalı misafiri Türkiye’de barındırmaktan onur duyduklarını açıklayan Görkem Şehsuvar, “Ukrayna Bursa Fahri Konsolosluğu olarak, savaştan maddi ve manevi olarak etkilenen Ukraynalı misafirlerimizin problemlerini çözüme kavuşturmak için sergilediğimiz çabayı arttırarak sürdüreceğiz. Bu süreçte Türkiye ve Ukrayna halkları arasındaki destek ve dayanışmanın ise tüm dünyaya örnek olabilecek bir nitelik kazandığını mutlulukla görüyorum. Türk halkının Fahri Konsolosluğumuza ilettiği yardım etme taleplerine ve Ukrayna'ya olan candan desteğe hemen her gün bizzat şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün, Ukrayna’nın bağımsızlığının 31. yıldönümü vesilesiyle, Kırım dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarının bir an önce özgürlüğe kavuşması temennisini yineler, saygılarımı sunarım’ diyerek sözlerini noktaladı.