UKKSA - TELE1 DAYANIŞMA SERGİSİ

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

UKKSA, TELE1 ile dayanışma adına Karma Resim sergisi gerçekleştirecek. Küratörlüğünü Emine Özkarslıoğlu’nun yaptığı sergide Türkiye’nin önde gelen 60 Ressamının bağışlamış olduğu resimler, 6-13 Şubat 2022 tarihleri arasında sanatseverlere sunuldu.

Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından TELE1 ile dayanışmak amacıyla sergi düzenlendi. UKKSA’dan yapılan duyuruda “TELE1 başta olmak üzere diğer basın-yayın organlarına, sosyal medyaya uygulanan baskı ve verilen cezaları bu yönde değerlendirmek gerekir. Ancak bu baskılar sonuç alamaz, halkın sesi kısılamaz!” ifadeleri yer aldı.