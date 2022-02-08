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UKKSA - TELE1 DAYANIŞMA SERGİSİ

Özgür basın demokrasinin güvencesidir... 

08 Şubat 2022 Salı 18:36
UKKSA - TELE1 DAYANIŞMA SERGİSİ

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

   

   

UKKSATELE1 ile dayanışma adına Karma Resim sergisi gerçekleştirecek. Küratörlüğünü Emine Özkarslıoğlu’nun yaptığı sergide Türkiye’nin önde gelen 60 Ressamının bağışlamış olduğu resimler, 6-13 Şubat 2022 tarihleri arasında sanatseverlere sunuldu.

Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından TELE1 ile dayanışmak amacıyla sergi düzenlendi. UKKSA’dan yapılan duyuruda “TELE1 başta olmak üzere diğer basın-yayın organlarına, sosyal medyaya uygulanan baskı ve verilen cezaları bu yönde değerlendirmek gerekir. Ancak bu baskılar sonuç alamaz, halkın sesi kısılamaz!” ifadeleri yer aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tele1Zambak KarabayDayanışma SergisiUkksaönce VatanİstanbulBasınEmine özkarslıoğlu
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