UÇAN ŞEF ‘SELDA BAĞCAN İLE SENFOROCK KONSERLERİ’ BURSA’DA MÜZİK ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜ

NEDRET HOTUN

BURSA

Konserlerini klasik hale getirdiği zıplama hareketiyle bitiren ve bu nedenle "uçan şef" adıyla anılan Musa Göçmen, yeni sezonda "Selda Bağcan ile Senforock Konserleri" ve birçok etkinliği müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.



Göçmen, Senforock ve Selda Bağcan ile çıktıkları Türkiye turnesinde Bursalı müzikseverlerle buluştu. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği konser adeta bir müzik şölenine dönüştü. Diğer şehirlerle de sürecek olan turne bu sezonun en iddialı projelerinden biri olmaya aday.