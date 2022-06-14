Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.497,58
ALTIN
1.011,25
DOLAR
17,26
STERLİN
20,97
EURO
18,07
Tillo Belediyesi memur alacak
Tillo Belediyesi memur alacak
Kadir Has Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Kadir Has Üniversitesi Araştırma...
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel alacak
Ankara Hacı Bayram Veli...
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uçan Ressamlar Başkentliler’i Büyüledi

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında 35 metre yükseklikte şovlarını sergileyen Uçan Ressamlar, merak ve heyecanla izlendi.

14 Haziran 2022 Salı 12:58
Uçan Ressamlar Başkentliler’i Büyüledi

ANKARA- Dünyaca ünlü Fransız grup Les Passagers, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ulus Meydanı’nda 35 metre yükseklikteki binada renkler, dans ve müzikle heyecan dolu bir performans sergiledi.

Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde binlerce kişinin izlediği performanslar sergileyen La Passagers, yüksek binaları dev bir tuvale dönüştürüyor. Binaları dikey bir sahne gibi kullanan grup, teatral, korografik ve resimsel bir evren oluşturuyor. Başkent Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında Ulus Meydanı’ndaki 35 metre yükseklikteki bir binada performans sergileyen Les Passagers, şaşkınlık yarattı. Sanat direktörlüğünü Philip Riou’nun üstlendiği grup, 4 kişilik ekibiyle onlarca metre yükseklikte asılı kalarak dev boyutlardaki Başkent Kültür Yolu Festivali logosunda yer alan başkentin sembol mekanlarını boyadı.

Uçan Ressamlar”, logonun boyanmasının ardından binadan sarkıtılan halatlarla eşsiz bir dans performansı sergiledi. Başkentliler’in büyük ilgi gösterdiği şovda izleyenler bol bol video ve fotoğraf çekti. İzleyenler, gösteriyi heyecanla ve merakla izlediklerini belirttiler. Gösterinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan grup üyesi Magali Brito, festival kapsamında Ankara'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Havada akrobasi olarak da bilinen "aerial dans" yaptıklarını belirten Brito, kaleler, dağlar,köprüler ya da şehir merkezlerindeki devasa binalar gibi yüksek yerlerde performanslar sergilediklerini söyledi.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fransız Grup Les PassagersUçan RessamlarElif HayvalıBaşkent Kültür Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Fetih İstanbul Sergisi’nde "Tarihe Yön Veren Sultan: Fatih” Konuşuldu
“Fetih İstanbul Sergisi’nde "Tarihe Yön Veren Sultan: Fatih” Konuşuldu
BAŞKENT’İN SON SÖYLEŞİSİ: ’ANKARA’DAN PARLAYAN YILDIZLAR’’
BAŞKENT’İN SON SÖYLEŞİSİ: ’ANKARA’DAN PARLAYAN YILDIZLAR’’
Kartal Kitap Fuarı’nda, yazar Ayşe Kulin’e ‘onur ve emek ödülü’ verildi
Kartal Kitap Fuarı’nda, yazar Ayşe Kulin’e ‘onur ve emek ödülü’ verildi
“ARTEMIS” Sergisi Galerıe D’Art La Vısıone
“ARTEMIS” Sergisi Galerıe D’Art La Vısıone
YENİ DÜNYANIN GERÇEKLERİ: ADIMLARIMIZ BİZİ NEREYE GETİRDİ?
YENİ DÜNYANIN GERÇEKLERİ: ADIMLARIMIZ BİZİ NEREYE GETİRDİ?
HA PARİS HA GAZİANTEP
HA PARİS HA GAZİANTEP
DÜNYANIN EN BÜYÜK TASARIM ETKİNLİĞİ OLAN ‘MİLANO TASARIM HAFTASI 2022’ BAŞLADI
DÜNYANIN EN BÜYÜK TASARIM ETKİNLİĞİ OLAN ‘MİLANO TASARIM HAFTASI 2022’ BAŞLADI
Harbiye’de uluslararası sanatçıların sahne alacağı konserler başlıyor
Harbiye’de uluslararası sanatçıların sahne alacağı konserler başlıyor
Sanatın tasarımla buluştuğu Yeşim Kale sergisi…
Sanatın tasarımla buluştuğu Yeşim Kale sergisi…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi