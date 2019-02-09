Üç kuşağın Yalvaç abisi: Yalvaç Vural

İSTANBUL / YALVAÇ VURAL

Lütfi Özgünaydın’ın hazırlayıp sunduğu İfsak ın edebiyat sohbetleri ve fotoğraf gösterisinin son konuğu üç kuşak çocukların çok yakından tanıdığı Yalvaç Vural oldu. Beyoğlu’da bulunan Yapı Kredi Kültür ve Sanat Merkezi’nin Loca salonunda gerçekleşen söyleşiye yoğun bir ilgi vardı.

Lütfi Özgünaydın geçtiğimiz yıl İFSAK’ da başladığı Yazarlar Projesinin sürdürmeye devam ediyor. Projenin son konuğu Yapı Kredi Yayınları’nın çok sevilen yazarı Yalvaç Ural oldu. Fotoğrafçı- Yazar Lütfi Özgünaydın, yıllardır düzenlediği “Fotoğraf ve Edebiyat Sohbetleri” kapsamında objektifini bu kez usta yazar Ural’a çevirdi, Ural’ın sevdiği mekanlarda, yaşamından kesitlerle belgeleyerek hazırladığı barkovizyonu sohbet öncesinde sanatsever hayranları ile paylaştı. Lütfi Özgünaydın, Ural’la yaşamı ve kitapları üzerine uzun bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye katılan çocuk edebiyatının üretken kalemi Yalvaç Ural’ın 100’ü aşkın kitabı, yurtiçinde ve yurtdışında pek çok ödülü bulunuyor.

Söyleşi sonrasında Yazar Yalvaç Vural uzattığımız mikrofona şunları söyledi; Efendim bu çok özgün bir çalışma oldu, ben bugüne kadar bir çok çalışmanın içinde bulundum ama bu gerçekten çok farklı oldu. Sanatçının yaşadığı yerler, alanlar yani sanatçıyı sadece sözcüklerle anlatmak değil, yaptıkları ile kendi ağzından çıkan sözlerle ortaya koyduk ama birde sanatçı nerde gezer, nereyi çok sever, bu Lütfi hocanın başarısı hatta çok güzel fotoğraflar çekmiş. Ben barkovizyon gösterisini salonun yanından bir yerden izlediğim için görselleri doya doya izleyemedim ama Lütfi’den dijital olarak alacağım ki ara sıra doya doya seyredeyim ve mutlu olayım hatta izin alıp bir iki görseli bir yerlerde kullandım, ben Lütfi’nin gözünün pek çok şeyi çok iyi yakaladığını gördüm.’dedi.

Fotoğraf ve Edebiyat Sohbetleri projesinin mimarı ve moderatörü Lütfi Özgünaydın’da mikrofonumuza; Bu yazarlar projesi beni çok sevindiriyor çünkü ülkemizin en önemli yazarlarını halkla buluşturuyorum ayrıca onların yaşamlarını, hayatlarını belgeselliyerek anlatıyorum, muthiş bir çalışma oluyor, halk ta çok beğeniyor ve fazlasıyla ilgi gösteriyor. Yalvaç’ta çok önamli bir yazar ben kendisini çok önemsedim çok güzel ve önemli eserler kazandırmış. İnşallah devam edeceğiz önümüzdeki ay da Haydar Ergülen konuğumuz olacak herkes davetlimizdir. ‘dedi.