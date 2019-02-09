Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102452
ALTIN
221.967
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7919
EURO
5.9422
Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 1-1
Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 1-1
Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor: 1-1
Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor:...
Çöken binada can kaybı 18'e yükseldi
Son Dakika
Çöken binada can kaybı 18'e...
“Mutluluğun Resmi” ACC Galeri’de...
‘Mutluluğun Resmi’ ACC Galeri’de
Hafif ticari aracın çarptığı liseli Fatma öldü, arkadaşı yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı liseli...

Üç kuşağın Yalvaç abisi: Yalvaç Vural

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Üç kuşağın Yalvaç abisi: Yalvaç Vural

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

09 Şubat 2019 Cumartesi 20:43
0 Okunma
Üç kuşağın Yalvaç abisi: Yalvaç Vural

İSTANBUL / YALVAÇ VURAL

Lütfi Özgünaydın’ın hazırlayıp sunduğu İfsak ın edebiyat sohbetleri ve fotoğraf gösterisinin son konuğu üç kuşak çocukların çok yakından tanıdığı Yalvaç Vural oldu. Beyoğlu’da bulunan Yapı Kredi Kültür ve Sanat Merkezi’nin Loca salonunda gerçekleşen söyleşiye yoğun bir ilgi vardı.

Lütfi Özgünaydın geçtiğimiz yıl  İFSAK’ da başladığı Yazarlar Projesinin sürdürmeye devam ediyor. Projenin son konuğu Yapı Kredi Yayınları’nın çok sevilen yazarı Yalvaç Ural oldu. Fotoğrafçı- Yazar Lütfi Özgünaydın, yıllardır düzenlediği “Fotoğraf ve Edebiyat Sohbetleri” kapsamında objektifini bu kez usta yazar Ural’a çevirdi, Ural’ın sevdiği mekanlarda, yaşamından kesitlerle belgeleyerek hazırladığı barkovizyonu sohbet öncesinde sanatsever hayranları ile paylaştı. Lütfi Özgünaydın, Ural’la yaşamı ve kitapları üzerine uzun bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye katılan çocuk edebiyatının üretken kalemi Yalvaç Ural’ın 100’ü aşkın kitabı, yurtiçinde ve yurtdışında pek çok ödülü bulunuyor. 

Söyleşi sonrasında Yazar Yalvaç Vural uzattığımız mikrofona şunları söyledi;  Efendim bu çok özgün bir çalışma oldu, ben bugüne kadar bir çok çalışmanın içinde bulundum ama bu gerçekten çok farklı oldu. Sanatçının yaşadığı yerler, alanlar yani sanatçıyı sadece sözcüklerle anlatmak değil, yaptıkları ile kendi ağzından çıkan sözlerle ortaya koyduk ama birde sanatçı nerde gezer, nereyi çok sever, bu Lütfi hocanın başarısı hatta çok güzel fotoğraflar çekmiş. Ben barkovizyon gösterisini salonun yanından bir yerden izlediğim için görselleri doya doya izleyemedim ama Lütfi’den dijital olarak alacağım ki ara sıra doya doya seyredeyim ve mutlu olayım hatta izin alıp bir iki görseli bir yerlerde kullandım, ben Lütfi’nin gözünün pek çok şeyi çok iyi yakaladığını gördüm.’dedi. 

Fotoğraf ve Edebiyat Sohbetleri projesinin mimarı ve moderatörü Lütfi Özgünaydın’da mikrofonumuza; Bu yazarlar projesi beni çok sevindiriyor çünkü ülkemizin en önemli yazarlarını halkla buluşturuyorum ayrıca onların yaşamlarını, hayatlarını belgeselliyerek anlatıyorum, muthiş bir çalışma oluyor, halk ta çok beğeniyor ve fazlasıyla ilgi gösteriyor. Yalvaç’ta çok önamli bir yazar ben kendisini çok önemsedim çok güzel ve önemli eserler kazandırmış. İnşallah devam edeceğiz önümüzdeki ay da Haydar Ergülen konuğumuz olacak  herkes davetlimizdir. ‘dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yalvaç Vural
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Mutluluğun Resmi” ACC Galeri’de...
“Mutluluğun Resmi” ACC Galeri’de...
Kıbrıs’ta Kırgızistan halk ressamlarının 60 eseri sergilenecek
Kıbrıs’ta Kırgızistan halk ressamlarının 60 eseri sergilenecek
Altın Nota Beste Yarışması'nda finale kalan eserler açıklandı
Altın Nota Beste Yarışması'nda finale kalan eserler açıklandı
Orta Çağ’dan pati izleri
Orta Çağ’dan pati izleri
“Sanat Aşk’ıyla” Sergisi Levent Tenis Kulübü’nde...
“Sanat Aşk’ıyla” Sergisi Levent Tenis Kulübü’nde...
“Denizden Gelenler, Elimden Gelenler” Öğretmen ve sanatçı MEHMET TÜRKÇELİK
“Denizden Gelenler, Elimden Gelenler” Öğretmen ve sanatçı MEHMET TÜRKÇELİK
Ayşe Nesrin AKÖREN’in Maltepe SASAV’daki Kadraj Fotoğraf Sergisi
Ayşe Nesrin AKÖREN’in Maltepe SASAV’daki Kadraj Fotoğraf Sergisi
Kerem Görsev, Bursa'da caz rüzgarı estirdi
Kerem Görsev, Bursa'da caz rüzgarı estirdi
Barış Manço İzmir'de konserle anıldı
Barış Manço İzmir'de konserle anıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ