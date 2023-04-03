Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.783,94
ALTIN
1.222,09
DOLAR
19,21
STERLİN
23,85
EURO
20,94
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tyler Rake geri dönüyor

Sam Hargrave'in yönettiği, başrolünde Chris Hemsworth'ün yer aldığı Extraction 2'nin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

03 Nisan 2023 Pazartesi 17:06
0 Okunma
Tyler Rake geri dönüyor

İSTANBUL- Chris Hemsworth’ün canlandırdığı Tyler Rake, bir başka ölümcül görevle geri dönüyor. İlk filmde ölümden dönen Rake, şimdi de Gürcistanlı zalim bir gangsterin rehin alınmış ailesini tutuldukları hapishaneden kurtarmak zorundadır.

Netflix’in çok sevilen aksiyon filmi Exraction’ın, yönetmen koltuğunda Sam Hargrave’e yer veren devam filmi Extraction 216 Haziran’da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’tyayınlanacak.

İlk filmde ölümden dönen Rake, gizli operasyonlarda görev alan Avustralyalı bir paralı asker olarak bu kez bir başka ölümcül göreve gönderilir. Gürcistanlı zalim bir gangsterin rehin alınmış, hırpalanmış hâldeki ailesini tutuldukları hapishaneden kurtarmak zorundadır.

Chris Hemsworth'ün yönetmen Sam Hargrave ile yeniden bir araya geldiği filmin yapımcılığını Joe ve Anthony Russo'nun yapım şirketi AGBO, senaristliğini ise Joe Russo üstleniyor. Golshifteh Farahani’nin ilk filmdeki rolüyle tekrar karşımıza çıktığı filmin oyuncu kadrosunda Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt ve Tinatin Dalakishvili de yer alıyor.

Bu film, hikâyesi Ande Parks, Joe Russo ve Anthony Russo'ya, çizimleri Fernando León González'e ait olan "Ciudad" adlı Ande Parks imzalı çizgi romandan uyarlanan ilk filmin devamı niteliğinde. Devam filminin yapımcılığını Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall ve Sam Hargrave; baş yapımcılığını ise Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus ve Stephen McFeely üstleniyor.

HABER: MERVE ELÇİ 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Extraction 2nin Ilk Tanıtım Fragmanıölümcül Görevle Geri Dönüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Secret Invasıon’ 21 Haziran’da Karşımızda
‘Secret Invasıon’ 21 Haziran’da Karşımızda
Göbeklitepe depremlerin ardından ziyarete açıldı
Göbeklitepe depremlerin ardından ziyarete açıldı
Vintage Günleri Başkentliler ile buluşacak
Vintage Günleri Başkentliler ile buluşacak
Sabancı Vakfı, Deprem Bölgesindeki Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenliyor
Sabancı Vakfı, Deprem Bölgesindeki Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenliyor
‘Düşler Alemi’ resim sergisi Trump Art Gallery’de
‘Düşler Alemi’ resim sergisi Trump Art Gallery’de
Çocuk Atölyeleri’nde bu hafta
Çocuk Atölyeleri’nde bu hafta
Savaş Dinçel’in 81. doğum günü sahnede kutlandı
Savaş Dinçel’in 81. doğum günü sahnede kutlandı
Su Yücel, “YAKALANAN ZAMAN” adlı solo sergisiyle geliyor
Su Yücel, “YAKALANAN ZAMAN” adlı solo sergisiyle geliyor
Antakyalı Piyanist Dengin Ceyhan, Çocukların Eğitimi İçin Çalacak
Antakyalı Piyanist Dengin Ceyhan, Çocukların Eğitimi İçin Çalacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi