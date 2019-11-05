TÜYAP - ARTİST 2019/29. İSTANBUL SANAT FUARI

ZAMBAK KARABAY

ARTİST 2019 Faust teması ile düzenlenen ARTİST 2019, 7 no’lu ana salonunda pek çok galeriyle birlikte Faust teması kapsamında büyük bir projeye; 8 no’lu salonda ise bağımsız genç sanatçılara ev sahipliği yapıyor. Fuar’da birçok değerli sanatçının eserlerinin yanısıra; Galeri İdil’de eserleri sergilenen sanatçı Mustafa Sekban’ın “Su Işık Renk” temalarından olan İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na ait olan eserlerini de görebilirsiniz.

ARTİST 2019 toplamda 12 bin metrekareyi aşkın iki salonunda dokuz gün boyunca sanatseverlerle yüzlerce sanatçının işlerini buluşturacak.

ARTİST 2019’u Onurlandıranlar

İstanbul Sanat Fuarı, her yıl sanat alanındaki çalışmaları nedeniyle verilen onur ödülleri sahiplerini buldu. Plastik sanatlara önemli katkıları nedeniyle Sanatçı Onur Ödülü Mevlut Akyıldız’a ve Sanatsever Kurum Onur Ödülü ise İstanbul Kültür Üniversitesi’ne değer görüldü. Ödüller, 4 Kasım 2019 Pazartesi günü düzenlenecek geleneksel TÜYAP Onur Gecesi’nde sahipleriyle buluşacaktır.

ARTİST 2019, hafta sonu 11.00-20.00, hafta içi ise 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; 10 Kasım Pazar günü ise saat 19.00’da sona erecektir.