‘Tutankhamun, Çocuk Kral’ın Hazineleri’ sergisi öğrencileri bekliyor

İSTANBUL- 60 yıldan uzun bir süredir dünyanın önemli metropollerini dolaşan ve 40 milyondan fazla ziyaretçiyle rekorlar kıran “Tutankhamun, Çocuk Kral’ın Hazineleri Sergisi” açıldığı ilk günden bugüne çocuklar, tarih severler ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ara tatil ve bayram tatilinin birleşmesiyle aileler için hem öğretici hem de keyifle vakit geçirilecek etkinliklerin başında gelen sergi ayrıca eğitici ve gizem dolu bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.

Mısır’daki Krallar Vadisi’nde keşfedilişinin 100. yıldönümünde Türkiye’de ilk kez sergilenen “Tutankhamun, Çocuk Kral’ın Hazineleri Sergisi”, 20. Yüzyılın en önemli arkeolojik keşfi ve aynı zamanda tarihte keşfedilen en zengin ve en ilham verici antik kral hazinelerinden biri olarak görülüyor. İstanbul’da son yılların en çok ilgi uyandıran kültür-sanat etkinliklerinden biri olan, özellikle tarih severler ve aileler tarafından yoğun ilgi gören sergi haftanın 6 günü açık ve mayıs ayı sonuna kadar ziyaret edilebiliyor.

Ayrıca nisan ayı boyunca sergiyi ziyaret etmek isteyen öğrencilere sadece sergi gişesinde geçerli olmak yüzde 15 indirim uygulanacak.

Biletler Biletix ve Mobilet platformlarında

Pazartesi günleri hariç haftanın her günü açık olan sergi, hafta arası 11:30 – 18:00, hafta sonları ise 10:30 – 20:30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Serginin biletlerine Biletix ve Mobilet bilet platformlarından ulaşabiliyor.

Sergide hangi eserler var?

M.Ö. 1332 – M.Ö. 1323 yılları arasında hüküm süren Firavun Tutankhamun, Mısır'ın On Sekizinci Hanedanlığı'nın sonlarında babası Firavun Akhenaton’un saltanatı sırasında doğdu. Tutankhamun, tahta geçtiği sırada 9 yaşındaydı. 19 yaşında gizemli biçimde hayatını kaybeden Altın Firavun’un cesedi 70 gün içerisinde mumyalanarak, Luksor’daki Krallar Vadisi’nde 69 numaralı mezarlığa alınmış. İngiliz arkeolog ve Mısır bilimcisi Howard Carter, 1922’de Mısır’ın güneyinde yer alan Krallar Vadisi’nde keşfettiği Tutankhamun’a ait ihtişamlı hazine dünyada büyük bir yankı uyandırmış ve bulunan eserler Antik Mısır’ın simgesi haline gelmişti. Küçük Firavun’un hazineleri, eski Mısır uygarlığı tarihinin birçok yönünün aydınlanmasını sağladı. Mezarında bulunan tüm eşyaları som altından yapıldığı için ‘Altın Kral’ olarak da anılan Tutankhamun için düzenlenen sergide, hazineden özel seçilen 409 eserin birebir replikaları bulunuyor.

HABER: MERVE ELÇİ