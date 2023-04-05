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Türkiye’de Ogham Alfabesi ile ilgili kitap yayınlandı

Kelt diyarına ait olan Ogham Alfabesi ile ilgili olarak nihayet Türkiye’de bir kitap yayınlandı..

05 Nisan 2023 Çarşamba 16:21
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Türkiye’de Ogham Alfabesi ile ilgili kitap yayınlandı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kitapçık olarak düşünülen rehber kitap oldukça detaylı ve açıklayıcı hazırlanmış...

Ogham alfabesi adını İrlanda tanrılarından olan Tanrı Ogma'dan alır. Kelt halkının ve genellikle Druidlerin kullandığı bir yazı sistemidir. Druidlerce gizli formülleri yazmak için kullanıldığı da  düşünülmektedir. Her Ogham harfinin farklı enerjisi vardır. Enerjisini ise ağaçlardan almaktadır.

Kullanımı oldukça kolay olan 25 karttan oluşan bu deste Ogham ruhuna uygun bir şekilde Sezen Çağlı @cagliszn tarafından özel olarak tasarlanmıştır.

Açılım ve çalışmalarınız da rahatlıkla kullanabilmeniz için her bir kart resmini ayrı ayrı anlam ve enerjilerine göre enerji kodlamalarını yaptım.96 sayfalık Rehber kitapta kartların her birinin ağaçlarını ve anlamlarını bulabilirsiniz. Açılımlar yapabilir ve enerjisel çalışmalar için kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacağınız kitapta açıklanmıştır.

Oghamların rehberliğini hayatınızın her alanında kullanabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KeltOgham AlfabesiSezen Çağlı
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