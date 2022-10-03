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"Türkiye'yi sanatta ileri taşımalarına katkı vereceğiz"

Bakan Ersoy: Sanatçılarımızın önünü açarak Türkiye'yi sanatta ileri taşımalarına katkı vereceğiz

03 Ekim 2022 Pazartesi 13:18
"Türkiye'yi sanatta ileri taşımalarına katkı vereceğiz"

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi. Ersoy, "Türkiye ve Anadolu birçok medeniyetin kesiştiği bir mozaikten oluşuyor, bu sebeple bizim sanatımız diğer bölgesel sanatlardan daha zengin. Sanatçılarımıza daha fazla destek vererek, onların önünü açarak Türkiye'yi sanatta ileri taşımalarına katkı vereceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstiklal Caddesi'nde bulunan Grand Pera Cercle D'orient'te açılan sergileri gezdi. Ardından açıklama yapan Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'nin 'Başkent' ismi altında Ankara'da, İstanbul ile aynı anda gerçekleştiğinden bahsederek "Başlangıçta bakanlığımızın yoğun çabaları ve organizasyonlarıyla gerçekleşen festivallerdeki esas hedefimiz oluşturduğumuz rotalar üzerine özel kültür kurumlarının da yavaş yavaş taşınması, organizasyonların bakanlığımız desteğiyle onlar tarafından da devralınmaya başlanmasıdır. Burada da güzel gelişmeler oluyor, başta sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere KADEM gibi sanata destek veren kurumlar sayesinde, bakanlığımız bu tarz organizasyonlardaki destekleyici rolünü arttıracak. Bu şekilde Kültür Yolu Festivalleri'nin 81 ile yayılmasını hedefleyeceğiz. Genç sanatçımız Büşra Cebeci'ye de teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah, bu tarz modern sanat etkinlikleri ülkemizde daha da hızlı bir şekilde yaygınlaşır. Türkiye ve Anadolu birçok medeniyetin kesiştiği bir mozaikten oluşuyor. Bu sebeple bizim sanatımız diğer bölgesel sanatlardan daha zengin. Sanatçılarımıza daha fazla destek vererek, onların önünü açarak Türkiye'yi sanatta ileri taşımalarına katkı vereceğiz" dedi.

Bakanın konuşmasından sonra Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'nin katkılarıyla hazırlanan 'Gölge' sergisinin sahibi Hilal Büşra Cebeci, "KADEM'in söylemek istediği birtakım sözleri sanat aracılığıyla söyleyebileceğim için mutlulukla gelen teklifi kabul ettim. 'Gölge', insanın içindeki gölge kimliklerin yansıyışının bir temsili. Varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet kavramlarının üstüne düşmüş gölgeleri aralayarak görelim istedim. Yüz üzerinde göz eşit ifade ediliyor. İnsan yüzü üzerinden inceleme yapıp, eşitliğin aynılık olmadığını, adaletin hak sahibi olana hakkı teslim etmek olduğu üzerine imgesel bir çalışma yaptık" dedi.

Bakan Ersoy, 'Gölge' sergisiyle birlikte etkinlik alanındaki diğer sanatçıların da çeşitli kategorilerdeki modern sanat çalışmalarını inceledi, sanatçılar ve temsilcileriyle sohbet etti. Sergide yapay zeka ile oluşturulmuş 'Azeri Halısı' da tanıtıldı. Ziyaretlerinden sonra Bakan Mehmet Nuri Ersoy alandan ayrıldı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinlikler, sergiler, gösterimler, konserler ve tiyatro oyunlarıyla 23 Ekim'e kadar devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ErsoyBeyoğlu Kültür Yolu Festivali
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