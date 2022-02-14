Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde (SE-SAM) sular durulmuyor

HABER: SERDAR EKBER

SE-SAM Başkanı , Yılmaz Atadeniz eski başkan Yardımcısının (kendisini tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Atadeniz ,Hakan Türkşen ve Nur Tükşen beraberindekilerin mafya gibi SE-SAM’ın ofisine baskın yaptıklarını ve sahte evrak düzenlediklerini iddia etti.

“Yılmaz Atadeniz ,Hakan denilen kişi ve kişiler SE-SAM ofisine baskın yaparak yasal olmayan şekilde bazı evrakları yok edip almışlardır. Hakan Türkşen, aleyhime Haberler yaptırıp adımı lekelemeye çalışmaktadır. Mafya gibi SE-SAM ofisine çökme yöntemiyle ele geçirmeye çalışan şüphelilerden 5 kez şikayetçi oldum halen şikayetçiyim. Eski Sesam Yönetiminde yer almasına rağmen menfaat ve çıkar uğruna yanlış bir yola girdiği için, artık bakanlık dur demelidir bu duruma